Argentina vs España: el Santiago Bernabéu, principal candidato para albergar la Finalissima

El estadio Santiago Bernabéu se perfila como la sede más firme para albergar la Finalissima entre España y Argentina.

Herberth Marroquín

Agencia EFE

MADRID, 25/02/2026.- Efectivos de la policía en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu antes del partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de Liga de Campeones que Real Madrid y Benfica disputan este miércoles en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

El estadio Santiago Bernabéu es la opción más clara para acoger la Finalissima, entre Argentina y España. (Foto Prensa Libre; EFE).

El estadio Santiago Bernabéu es la opción más clara para acoger la Finalissima, que enfrentará a las selecciones de España y Argentina, últimas campeonas de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente, el próximo viernes 27 de marzo, a falta del sí definitivo de la Conmebol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El Real Madrid ha mostrado su disposición absoluta a acoger el encuentro, según confirmaron a EFE fuentes del club blanco, tras las dudas suscitadas sobre la celebración del partido, que iba a jugarse en el estadio de Lusail, en Catar.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de países vecinos, entre ellos Catar, el partido ha estado en el aire, pendiente de poder celebrarse en el escenario previsto o en un recinto distinto aceptado por la Conmebol, la UEFA y ambas selecciones.

Poco después del inicio de la ofensiva bélica, la Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció el aplazamiento de todos sus torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona, hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

Catar también procedió al cierre del espacio aéreo del país, reabierto recientemente de forma parcial, y la Liga de las Estrellas Catarí confirmó hace tres días la reanudación de su competición para este jueves.

Desde el inicio del conflicto bélico, la UEFA y la Conmebol se han mantenido en contacto, así como con las autoridades cataríes, con el fin de tomar una decisión definitiva.

La selección argentina es la actual campeona de la competición, tras ganar el 1 de junio de 2022 en Londres por 3-0 a Italia. El antecedente de la Finalissima es la Copa Artemio Franchi, en cuyas ediciones anteriores Francia ganó a Uruguay en 1985 (2-0) y la Albiceleste a Dinamarca en 1993 por penaltis (1-1/5-4) en Mar del Plata.

