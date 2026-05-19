Arsenal pone fin a 22 años de espera y se corona campeón de la Premier League 2026

El Arsenal volvió a ser campeón de la Premier League después de 22 años. El equipo de Mikel Arteta aseguró el título tras el empate 1-1 del Manchester City ante Bournemouth en la jornada 37, resultado que dejó sin opciones a los Citizens.

Los Gunners llegaron a 82 puntos y sellaron el campeonato luego de vencer 1-0 al Burnley con un gol de Kai Havertz tras asistencia de Bukayo Saka. El City necesitaba ganar para seguir en la pelea, pero dejó escapar puntos y terminó entregando el título.

El Arsenal firmó una temporada dominante con 27 victorias y la mejor defensa del torneo con solo 26 goles recibidos. Tras tres subcampeonatos consecutivos, el club londinense finalmente logró romper la sequía.

La última Premier de los Gunners había sido en la histórica campaña 2003-04 de los Invencibles de Arsène Wenger. Esta nueva generación campeona también ha sido bautizada como los “Chicos de la Biblia” por las constantes demostraciones de fe de varios jugadores del plantel.

La temporada histórica del Arsenal

Más allá del título de la Premier League, el Arsenal todavía tiene un capítulo importante por escribir esta temporada. Los Gunners disputarán la final de la UEFA Champions League el próximo 30 de mayo frente al PSG en el Puskás Arena de Budapest.

El equipo de Mikel Arteta buscará conquistar por primera vez la Champions League y cerrar una campaña histórica con un doblete inolvidable. Con la liga inglesa ya asegurada, el Arsenal está a un paso de firmar una de las mejores temporadas de toda su historia.