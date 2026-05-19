Video: Así reaccionó Neymar al conocer su convocatoria para disputar su cuarto Mundial

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Video: Así reaccionó Neymar al conocer su convocatoria para disputar su cuarto Mundial

Neymar rompió en llanto al escuchar su nombre para el Mundial 2026, sellando un regreso cargado de emoción tras años de dudas y lesiones.

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GR1207. DOHA (CATAR), 05/12/2022.- Neymar (d) de Brasil disputa un balón con Hwang In-beom de Corea del Sur hoy, en un partido de los octavos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Brasil y Corea del Sur en el estadio 974 en Doha (Catar). EFE/ Esteban Biba

Neymar vivió uno de los momentos más emotivos de los últimos años al conocer oficialmente su convocatoria para el Mundial 2026.(Foto Prensa Libre: EFE).

Neymar vivió uno de los momentos más emotivos de los últimos años al conocer oficialmente su convocatoria para el Mundial 2026, un anuncio que recibió rodeado de familiares y amigos y que terminó entre lágrimas, abrazos y muestras de alivio.

El delantero del Santos compartió este martes un video en sus redes sociales donde mostró cómo reaccionó al escuchar su nombre en la lista anunciada por el técnico Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo.

Tras más de dos años y medio alejado de la selección brasileña y luego de una larga etapa marcada por lesiones y dudas sobre su nivel, Neymar admitió que estaba viviendo el anuncio con mucha tensión.

“Estoy muy nervioso. Está en manos de Dios”, repetía minutos antes de la convocatoria. El atacante también reconoció que probablemente será su última participación en un Mundial.

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“Seguro será mi último Mundial… por eso la ansiedad es muy grande”, comentó mientras recordaba el periodo “doloroso” que atravesó por las múltiples lesiones sufridas en los últimos años.

Cuando Carlo Ancelotti pronunció su nombre durante el acto oficial realizado en el Museo del Mañana de Río de Janeiro, Neymar reaccionó tapándose el rostro para contener las lágrimas mientras era abrazado por su esposa, la influencer Bruna Biancardi.

Luego compartió abrazos con su madre, amigos cercanos y su fisioterapeuta, repitiendo emocionado: “Lo conseguimos, lo conseguimos”.

El delantero también realizó videollamadas con algunos de los jugadores convocados, entre ellos Raphinha, así como con su padre y representante, Neymar da Silva Santos.

“Qué alivio… estoy muy feliz”, le dijo emocionado. Neymar aprovechó además para agradecer el apoyo de los aficionados brasileños que durante las últimas semanas impulsaron públicamente su regreso a la selección.

“Ahora somos todos uno. Vamos a darlo todo para llevar la Copa a Brasil”, afirmó. La posible convocatoria del atacante había generado un intenso debate en Brasil. Mientras algunos cuestionaban su estado físico y rendimiento reciente, otros defendían su experiencia y peso histórico dentro de la Canarinha.

Entre quienes respaldaban su regreso estaban figuras importantes de la selección como Vinícius Junior, Casemiro y Raphinha.

Finalmente, el nombre de Neymar fue el más celebrado durante la ceremonia oficial encabezada por Ancelotti, reflejando el impacto emocional que todavía tiene el delantero entre los aficionados brasileños.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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