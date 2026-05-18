“¿Si podemos llegar a la final? Digo que sí”: Ancelotti lanza un mensaje de confianza con Brasil

Carlo Ancelotti dejó un mensaje claro sobre las aspiraciones de Brasil para el Mundial 2026 y aseguró que la Canarinha tiene nivel para pelear por el título. “¿Si podemos llegar a la final? Digo que sí. Pero lo mejor es llegar a la final y ganarla”, afirmó el técnico italiano durante la presentación de la lista mundialista.

El entrenador también defendió la confianza con la que afronta el torneo y aseguró que no se trata de arrogancia. “No soy un mago, pero por mi conocimiento tengo la confianza de que este equipo puede competir con los mejores del mundo”, señaló Ancelotti, quien suma cuatro décadas de experiencia en el fútbol profesional.

Ancelotti reveló además que el proceso para elegir a los 26 convocados fue uno de los más complejos de su primer año al frente de Brasil. “En el último año evaluamos a por lo menos 60 jugadores y cada uno de ellos tenía condiciones de estar”, comentó el técnico, quien incluso bromeó sobre la cantidad de consejos que recibió durante la elaboración de la lista.

El italiano también explicó el perfil de selección que quiere construir para el Mundial 2026 y priorizó el compromiso colectivo sobre las individualidades. “El grupo puede no ser el perfecto, pero puedo convertirlo en el más resiliente, concentrado, humilde y altruista”, afirmó Ancelotti, antes de asegurar que llega al torneo “tranquilo” porque considera que el equipo está preparado.

Un año de trabajo serio

Carlo Ancelotti completó su primer año como seleccionador de Brasil y defendió el trabajo realizado durante ese proceso. El técnico italiano aseguró que la elección de la lista mundialista fue una de las decisiones más difíciles por el alto nivel de competencia entre los jugadores convocables.

Con figuras como Vinícius Junior, Raphinha y Neymar, además de jóvenes talentos como Endrick y Rayan, Brasil afrontará el Mundial 2026 con grandes expectativas. La Canarinha buscará conquistar su sexta Copa del Mundo en territorio americano.