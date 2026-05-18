¡Neymar irá al Mundial 2026! Ancelotti presenta la lista definitiva de la Selección de Brasil

Carlo Ancelotti presentó este lunes la lista de 26 jugadores de Brasil para el Mundial 2026 y la gran sorpresa fue la inclusión de Neymar. El anuncio se realizó en el Museo do Amanhã, en Río de Janeiro, ante cientos de periodistas, y marcó el regreso del atacante a una convocatoria de la Canarinha tras más de dos años y medio.

Neymar vuelve a la selección después de superar las lesiones de rodilla que lo alejaron del equipo nacional. El delantero del Santos disputó 13 partidos esta temporada, con seis goles y dos asistencias, rendimiento que convenció a Ancelotti de incluirlo en el torneo que comenzará el 11 de junio.

Brasil contará con una ofensiva de alto nivel liderada por Neymar, Vinícius Junior y Raphinha, además del joven Endrick, una de las principales promesas del fútbol brasileño. La convocatoria mezcla experiencia y juventud para buscar un nuevo título mundial.

Entre las novedades también destacan el portero Weverton y el juvenil Rayan, una de las revelaciones recientes del fútbol brasileño. Las principales ausencias son Rodrygo, Éder Militão y Estêvão, quienes quedaron fuera por lesión.

Los 26 convocados de Brasil

Porteros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Gremio)

Defensas:

Danilo (Flamengo)

Wesley (Roma)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Leo Pereira (Flamengo)

Ibáñez (Al-Ahli)

Mediocampistas:

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Danilo Santos (Botafogo)

Delanteros:

Vinícius Jr. (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Luiz Henrique (Zenit)

Igor Thiago (Brentford)

Endrick (Lyon)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Rayan (Bournemouth)

Brasil debutará en el Mundial 2026 el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey. Luego enfrentará a Haití el 19 de junio en Filadelfia y cerrará la fase de grupos contra Escocia el 24 de junio en Miami.

Antes del torneo, la Canarinha jugará amistosos frente a Panamá y Egipto como preparación final. Con Neymar, Vinícius y Raphinha como figuras, Brasil buscará conquistar su sexta Copa del Mundo.