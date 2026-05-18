¿Cuánto costará llegar al MetLife Stadium en el Mundial? El tren tendría tarifas de hasta US$150

Llegar al MetLife Stadium para asistir a los partidos del Mundial 2026 podría costar mucho más de lo esperado. NJ Transit confirmó que el boleto de tren de ida y vuelta desde la estación Penn de Manhattan hasta el estadio, en East Rutherford, Nueva Jersey, tendrá un precio de hasta US$150 por partido, frente a la tarifa habitual de US$12.90 para un trayecto de 15 minutos.

La medida generó críticas de autoridades y aficionados, quienes consideran excesivo el aumento para un evento de alcance mundial. NJ Transit justificó la decisión por los costos operativos del torneo, ya que prevé invertir US$62 millones en el transporte de seguidores durante los ocho encuentros que albergará el MetLife Stadium, incluida la final del 19 de julio.

Aunque el presidente de NJ Transit, Kris Kolluri, aseguró que buscan recuperar costos y no especular con los precios, la presión de gobernadores y legisladores llevó a reducir la tarifa a US$105 ida y vuelta. Aun así, el costo sigue siendo considerablemente alto para un recorrido corto.

Las alternativas tampoco son económicas. Los autobuses lanzadera desde Midtown Manhattan costarán US$80 ida y vuelta, mientras que el estacionamiento en el cercano American Dream Mall se vende por adelantado a US$225. Las autoridades calculan que unos 40 mil aficionados usarán transporte público en cada partido, lo que convierte la movilidad en uno de los principales desafíos logísticos del Mundial 2026.

La FIFA en el centro de la polémica

Legisladores demócratas de Nueva York y Nueva Jersey pidieron a la FIFA asumir parte de los costos del transporte para el Mundial 2026. En una carta enviada a Gianni Infantino señalaron que, con ingresos proyectados superiores a US$11 mil millones, la organización debería ayudar a subsidiar las tarifas para los aficionados.

La FIFA respondió que trabajó durante años con las ciudades anfitrionas en los planes de movilidad y expresó sorpresa por las críticas de las autoridades de Nueva Jersey, donde se disputarán ocho partidos, incluida la final.

El contraste con otras sedes es evidente. Mientras en Nueva Jersey el traslado al MetLife Stadium podría costar hasta US$105 ida y vuelta, ciudades como Los Ángeles, Houston y Filadelfia mantendrán tarifas de transporte público de entre US$1.25 y US$2.90 durante el torneo.