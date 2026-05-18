“Puede que juegue o no”: Ancelotti no garantiza titularidad a Neymar en el Mundial 2026

Carlo Ancelotti defendió la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026, pero dejó claro que el delantero no tendrá asegurado un puesto como titular. “Puede que juegue o no, puede que esté en el banquillo y entre”, afirmó el técnico italiano tras presentar la lista de Brasil en Río de Janeiro.

El entrenador explicó que decidió llamar al atacante del Santos por la continuidad que ha mostrado en las últimas semanas y por la experiencia que puede aportar dentro del grupo. “Es un jugador importante y será importante en esta Copa del Mundo”, señaló Ancelotti.

El técnico también destacó la influencia de Neymar en el vestuario y aseguró que puede ayudar a fortalecer el ambiente de la selección durante el torneo. Además, adelantó que lo considera como un atacante más centrado dentro del esquema ofensivo brasileño.

Ancelotti insistió en que ningún futbolista tendrá privilegios dentro de la Canarinha y pidió no concentrar toda la presión sobre Neymar. “No quiero estrellas, quiero jugadores dispuestos a ayudar al equipo a ganar los partidos”, sentenció el entrenador italiano.

El cuarto Mundial de Neymar

El Mundial 2026 será la cuarta Copa del Mundo en la carrera de Neymar, quien no jugaba con Brasil desde octubre de 2023 debido a las lesiones de rodilla que marcaron los últimos años de su carrera. El delantero del Santos regresa a la Canarinha tras un largo proceso de recuperación.

A sus 34 años, Neymar afrontará el torneo con la posibilidad de disputar su último Mundial y con el objetivo de conquistar el único gran título que falta en su carrera. Además, buscará demostrarle a Carlo Ancelotti que puede ganarse un lugar en el once titular de Brasil.