Asesinan al exfutbolista Gabriele Vaccaro con un destornillador tras pelea en una discoteca en Italia

Un crimen brutal conmocionó esta semana al norte de Italia. Gabriele Vaccaro, un joven de 25 años que había jugado como lateral derecho en equipos de fútbol amateur en Sicilia, falleció tras ser atacado con un destornillador en el cuello durante un altercado en el estacionamiento de un local nocturno en la madrugada del domingo. Tres jóvenes fueron detenidos como presuntos responsables del crimen, cuyo detonante habría sido un comentario inapropiado dirigido a una mujer que desencadenó una pelea fatal.

Según la reconstrucción de los hechos, Vaccaro salió de una discoteca alrededor de las 3:30 de la madrugada junto a dos amigos cuando fue interceptado por el grupo agresor en el estacionamiento. Un solo golpe con el objeto punzante en el cuello provocó la herida mortal.

La víctima aún pudo decirles a sus amigos "no me encuentro bien, llévame a casa" antes de ser trasladado de urgencia al hospital, donde falleció poco después. Uno de sus acompañantes también resultó herido en el abdomen durante la pelea. Las cámaras de seguridad del local y del estacionamiento, junto a los testimonios de testigos, permitieron a las autoridades identificar y detener a los tres sospechosos en las horas siguientes al crimen.

La muerte de Vaccaro generó una ola de solidaridad en Favara. Miembros del equipo Castrumfavara, camiseta que también vistió el joven, organizaron una procesión con velas en su memoria. En el último partido oficial del club, con triunfo 3-1 ante Città di Gela, colgaron una bandera en el estadio con el mensaje "Tu sonrisa vivirá eternamente", mientras que familiares y amigos llegaron al hospital de Pavía para acompañar a sus padres Salvatore y Lia y a su hermana menor Erika en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.

La investigación sigue avanzando bajo la dirección del fiscal Fabio Napoleone. Las autoridades de Pavía ampliaron la causa penal contra los implicados, quienes ahora enfrentan cargos por complicidad en homicidio y omisión de socorro, luego de que las cámaras de vigilancia confirmaran que el altercado entre los dos grupos se prolongó cerca de diez minutos antes del ataque fatal. El arma utilizada aún no ha sido recuperada por la policía.