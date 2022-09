Así está el mercado de fichajes en la Serie A: Dybala y los retornos de Pogba y Lukaku, los más memorables

Y es que el técnico setubalense hizo a Dybala sentirse querido y pieza fundamental del nuevo Roma que estaba construyendo. Una Roma que ha sido uno de los equipos que mejor se ha movido en el mercado de fichajes y que ha cerrado las incorporaciones del serbio Nemanja Matic procedente del Manchester United, el neerlandés Giorginio Wijnaldum (de baja tras una lesión durante un entrenamiento) desde el PSG , y del italiano Andrea Belotti, procedente del Torino, entre otros jugadores.

Otro conjunto que ha incorporado varias piezas es la “Juve” del italiano Massimiliano Allegri, que pidió desde el inicio del mercado a su directiva refuerzos concretos para poder competir por los puestos de Champions League.

La más sonada fue la del francés Paul Pogba. El ‘Pulpo’ regresó este mes de julio como agente libre tras seis temporadas en el Manchester United al lugar que le vio crecer como futbolista y alzarse como uno de los dominadores del centro del campo a nivel mundial.

Un centro del campo que compartirá con el argentino Leandro Paredes, que llegó a Turín en el penúltimo día de mercado procedente del PSG, desde donde también llegó su compatriota Ángel Di María para reforzar el ataque blanquinegro, al que también se unió el serbio Filip Kostic desde el Eintrach de Fráncfort, tras una brillante temporada con el campeón de la Europa League, para acompañar al serbio Dusan Vlahovic en ataque.

En defensa, los juventinos consiguieron arrebatar al Inter con una operación relámpago al brasileño Gleison Bremer, que ya lidera la defensa del Juventus debido a la lesión del italiano Leonardo Bonucci.

El mercado del Inter también ha traído muchas novedades, pero resalta por encima de todas la vuelta de Romelu Lukaku tan solo una temporada después de marcharse al Chelsea por más de 110 millones de euros. ‘Big Rom’, eso sí, llega en calidad de cedido al conjunto ‘nerazzurri’, al que también se unieron el armenio Henrik Mhkitaryan procedente del Roma, el meta camerunés André Onana desde el Ajax, y el italiano Raoul Bellanova desde el Cagliari.

En cuanto a salidas, las principales y más sonadas fueron la de los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que no entraban ni en los planes de la directiva ni en los del técnico italiano Simone Inzaghi.

Para el Milan ha sido un mercado algo más tranquilo. Los campeones del ‘Scudetto’ solo han tenido, de hecho, tres grandes incorporaciones. La más importante ha sido la del belga Charles De Ketelaere, que tras meses de negociación entre el club ‘rossonero’ y el Brujas acabó finalmente bajo las órdenes del italiano Stefano Pioli.

Un fichaje que por su esfuerzo ha generado mucha ilusión en la afición milanista, que además celebró la renovación de los italianos Paolo Maldini y Frederic Massara al frente de la dirección deportiva como un fichaje más, algo que por momentos estuvo en el aire tras la compra del club italiano por el fondo italiano RedBird Capital.

Los nombres restantes corresponden al también belga Divock Origi, que se unió al Milan como agente libre procedente del Liverpool, y al estadounidense Sergiño Dest, que en el último momento del mercado hizo las maletas desde Barcelona.

🗣️ Ciro #Immobile to #DAZN: "Milan's three strikers (#Giroud, #Origi and #Rebic) will score a total of 30-35 goals." pic.twitter.com/Kmq4etymWi

— Milan Posts 🏆🇮🇹 (@MilanPosts) August 24, 2022