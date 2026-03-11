Así han sido los últimos diez duelos entre Real Madrid y Manchester City en la Champions League

El fútbol europeo vuelve a paralizarse con uno de los duelos más repetidos, intensos y memorables de los últimos años: Real Madrid contra Manchester City, un enfrentamiento que muchos aficionados ya consideran el nuevo “clásico europeo” por la calidad, las emociones y la rivalidad reciente entre ambos clubes.

El sorteo de la Champions League volvió a cruzar a españoles e ingleses, reeditando una rivalidad moderna que ha marcado varias de las últimas ediciones del torneo. Ambos equipos incluso se enfrentaron esta misma temporada en la fase de grupos, donde los Citizens lograron imponerse.

Sin embargo, la historia reciente demuestra que este cruce casi siempre ofrece partidos imprevisibles, de ritmo frenético y con giros inesperados.

Real Madrid y Manchester City se han convertido en sinónimo de espectáculo: enfrentamientos llenos de goles, remontadas épicas, propuestas ofensivas valientes y futbolistas capaces de cambiar un partido en cuestión de segundos. Ningún otro duelo reciente de Champions ha generado tantas emociones en tan poco tiempo, y todo apunta a que esta nueva eliminatoria no será la excepción.

Un duelo reciente marcado por grandes series

Durante la última década, madrileños e ingleses han protagonizado eliminatorias inolvidables: desde la histórica remontada del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en 2022 hasta la contundente respuesta del City en 2023, cuando dominó con autoridad en el Etihad.

La rivalidad ya no se explica solo por los títulos o la historia, sino también por el contraste de estilos:

Real Madrid: competitivo incluso en la adversidad, capaz de transformar noches imposibles en gestas históricas.

Manchester City: dominante, tácticamente preciso y con un arsenal ofensivo temible

Últimos 10 enfrentamientos entre Real Madrid y Manchester City

Estos han sido los diez choques oficiales más recientes entre ambos clubes:

Real Madrid 1-2 Manchester City

Real Madrid 3-1 Manchester City

Manchester City 2-3 Real Madrid

Manchester City 1 (3-4) 1 Real Madrid

Real Madrid 3-3 Manchester City

Manchester City 4-0 Real Madrid

Real Madrid 1-1 Manchester City

Real Madrid 3-1 Manchester City

Manchester City 4-3 Real Madrid

Manchester City 2-1 Real Madrid

Balance reciente

En los últimos diez enfrentamientos, la rivalidad refleja una gran paridad:

Real Madrid: 3 victorias

3 victorias Manchester City: 4 victorias

4 victorias Empates: 3

Aunque el City tiene una ligera ventaja en triunfos, existe un dato clave: en eliminatorias directas de ida y vuelta el Real Madrid ha logrado imponerse en más ocasiones, demostrando su histórica capacidad para competir en las fases decisivas de la Liga de Campeones.

Cada vez que estos equipos se enfrentan, la sensación es la misma: todo puede pasar. Ninguno parte como favorito claro y ambos cuentan con planteles capaces de imponerse a cualquier rival en Europa.

El Real Madrid se apoya en su ADN competitivo en la Champions League, mientras que el Manchester City confía en su fútbol de posesión, presión alta y organización táctica.