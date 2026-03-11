Así han sido los últimos diez duelos entre Real Madrid y Manchester City en la Champions League

Fútbol Internacional

Así han sido los últimos diez duelos entre Real Madrid y Manchester City en la Champions League

Real Madrid y Manchester City vuelven a cruzarse en la Champions League en un duelo que ya se ha convertido en el nuevo “clásico europeo".

Herberth Marroquín

|

time-clock

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (C) fails to score past Manchester City's Italian goalkeeper #25 Gianluigi Donnarumma during the UEFA Champions League league phase day 6 football match between Real Madrid CF and Manchester City at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on December 10, 2025. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Vinícius Jr. intenta definir por encima del guardameta italiano Gianluigi Donnarumma durante el partido correspondiente a la sexta fecha de la Fase de Liga. (Foto Prensa Libre, Hemeroteca PL).

El fútbol europeo vuelve a paralizarse con uno de los duelos más repetidos, intensos y memorables de los últimos años: Real Madrid contra Manchester City, un enfrentamiento que muchos aficionados ya consideran el nuevo “clásico europeo” por la calidad, las emociones y la rivalidad reciente entre ambos clubes.

El sorteo de la Champions League volvió a cruzar a españoles e ingleses, reeditando una rivalidad moderna que ha marcado varias de las últimas ediciones del torneo. Ambos equipos incluso se enfrentaron esta misma temporada en la fase de grupos, donde los Citizens lograron imponerse.

Sin embargo, la historia reciente demuestra que este cruce casi siempre ofrece partidos imprevisibles, de ritmo frenético y con giros inesperados.

Real Madrid y Manchester City se han convertido en sinónimo de espectáculo: enfrentamientos llenos de goles, remontadas épicas, propuestas ofensivas valientes y futbolistas capaces de cambiar un partido en cuestión de segundos. Ningún otro duelo reciente de Champions ha generado tantas emociones en tan poco tiempo, y todo apunta a que esta nueva eliminatoria no será la excepción.

LECTURAS RELACIONADAS

MADRID, 10/12/2025.- El delantero belga del Manchester City, Jeremy Doku (i), disputa el balón ante el centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan este miércoles Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín.

Real Madrid vs. Manchester City: horario y dónde ver el partido de ida de los octavos de final de la Champions

chevron-right
MADRID, 10/03/2026.- El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, durante la rueda de prensa ofrecida en la víspera del partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol que enfrenta a su equipo al Real Madrid, este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Rodrigo Jiménez

Guardiola, sin consejos para Arbeloa: “Se los doy a la gente que conozco”

chevron-right

Un duelo reciente marcado por grandes series

Durante la última década, madrileños e ingleses han protagonizado eliminatorias inolvidables: desde la histórica remontada del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en 2022 hasta la contundente respuesta del City en 2023, cuando dominó con autoridad en el Etihad.

La rivalidad ya no se explica solo por los títulos o la historia, sino también por el contraste de estilos:

  • Real Madrid: competitivo incluso en la adversidad, capaz de transformar noches imposibles en gestas históricas.
  • Manchester City: dominante, tácticamente preciso y con un arsenal ofensivo temible

Últimos 10 enfrentamientos entre Real Madrid y Manchester City

Estos han sido los diez choques oficiales más recientes entre ambos clubes:

  • Real Madrid 1-2 Manchester City
  • Real Madrid 3-1 Manchester City
  • Manchester City 2-3 Real Madrid
  • Manchester City 1 (3-4) 1 Real Madrid
  • Real Madrid 3-3 Manchester City
  • Manchester City 4-0 Real Madrid
  • Real Madrid 1-1 Manchester City
  • Real Madrid 3-1 Manchester City
  • Manchester City 4-3 Real Madrid
  • Manchester City 2-1 Real Madrid

Balance reciente

En los últimos diez enfrentamientos, la rivalidad refleja una gran paridad:

  • Real Madrid: 3 victorias
  • Manchester City: 4 victorias
  • Empates: 3

Aunque el City tiene una ligera ventaja en triunfos, existe un dato clave: en eliminatorias directas de ida y vuelta el Real Madrid ha logrado imponerse en más ocasiones, demostrando su histórica capacidad para competir en las fases decisivas de la Liga de Campeones.

Cada vez que estos equipos se enfrentan, la sensación es la misma: todo puede pasar. Ninguno parte como favorito claro y ambos cuentan con planteles capaces de imponerse a cualquier rival en Europa.

El Real Madrid se apoya en su ADN competitivo en la Champions League, mientras que el Manchester City confía en su fútbol de posesión, presión alta y organización táctica.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Champions League Futbol Internacional Manchester City Real Madrid C.F 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS