Real Madrid vs. Manchester City: horario y dónde ver el partido de ida de los octavos de final de la Champions

El Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2025-2026. El mítico estadio Santiago Bernabéu será el escenario de un duelo que promete paralizar al mundo del fútbol y enfrentar a dos de los clubes más poderosos del planeta.

El conjunto merengue, ahora dirigido por el español Álvaro Arbeloa, no atraviesa su mejor momento. El Madrid cambió de director técnico a inicios de año y Arbeloa todavía busca la fórmula ideal para encaminar al equipo. Los blancos ya quedaron eliminados de la Copa del Rey y se encuentran a cuatro puntos del Barcelona en la lucha por LaLiga.

Sin embargo, la historia cambia cuando se trata de la Champions League. El Real Madrid se transforma en su competición fetiche, donde suma 15 títulos y se mantiene como el club más ganador del torneo más prestigioso del fútbol europeo.

Enfrente estará el Manchester City de Josep Guardiola, técnico que ha revolucionado al club desde su llegada. Bajo su gestión, los “citizens” han invertido cerca de 500 millones de euros en fichajes y lograron conquistar la tan ansiada Champions League, consolidando el proyecto deportivo del entrenador catalán.

Ahora, el City intentará eliminar al siempre temible Real Madrid y seguir soñando con levantar su segunda “Orejona”.La eliminatoria promete ser un auténtico choque de trenes, con futbolistas de élite, estilos ofensivos y una rivalidad reciente que ha dejado series memorables.

Sin embargo, el cuadro madridista llega muy castigado por las lesiones. No podrá contar con su gran estrella Kylian Mbappé, quien acumula varias semanas de baja, ni con jugadores como Jude Bellingham, Rodrygo, Álvaro Carrera y Éder Militão, entre otros. En total, son siete bajas para un partido crucial en el que gran parte de la responsabilidad recaerá en el brasileño Vinícius Júnior, llamado a liderar al equipo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido Real Madrid vs. Manchester City?