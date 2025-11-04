Así marcha la tabla de posiciones de la Champions Leagues, tras la derrota del Madrid y el triunfo del Bayern

En el inicio de la cuarta jornada de la UEFA Champions League, el Real Madrid sufrió su primera derrota en la presente edición al caer 1-0 ante el Liverpool en Anfield.

El conjunto inglés impuso una gran intensidad desde el primer minuto, logrando neutralizar el juego ofensivo de los merengues, quienes llegaban con tres victorias consecutivas y aspiraban a mantener su paso perfecto en el torneo.

A pesar de mostrar buen nivel en varios pasajes del encuentro, el equipo dirigido por Xabi Alonso no concretó sus oportunidades y terminó cediendo puntos importantes en su lucha por el liderato.

La jornada estuvo marcada por enfrentamientos de alto voltaje y una lluvia de goles, pero solo dos equipos mantuvieron su récord perfecto tras cuatro fechas disputadas. El Arsenal, bajo la dirección de Mikel Arteta, continúa demostrando su poder ofensivo al golear al Slavia Praga, consolidándose como uno de los principales candidatos a quedarse con la "Orejona".

Por su parte, el Bayern Múnich dio un golpe de autoridad al vencer como visitante al vigente campeón, el París Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes. Ambos clubes suman 12 puntos, siendo los únicos que han ganado todos sus partidos hasta ahora, algo que podría igualar el Inter de Milán si vence al Kairat.

En otro de los encuentros destacados de la jornada, el Atlético de Madrid venció en casa al cuadro de la Union Saint-Gilloise; el Tottenham hizo lo propio con el Copenhague, mientras que la Juventus no conoce la victoria durante las primeras cuatro jornadas y comienza a complicar su pase a la siguiente ronda, al igual que un Napoli que necesita mejorar su rendimiento.

La jornada continúa este miércoles con el cierre de la cuarta fecha de la Liga de Campeones, donde varios equipos comienzan a perfilar su clasificación directa a los octavos de final.