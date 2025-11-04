“Es un golpe duro” dijo Fede Valverde tras la derrota del Real Madrid ante el Liverpool

Fede Valverde, capitán del Real Madrid, no ocultó su decepción tras la derrota de 1-0 ante el Liverpool en la cuarta jornada de la Champions League este miércoles 3 noviembre. "Es un golpe duro porque veníamos de una racha de buenos partidos", admitió el centrocampista uruguayo al término del encuentro.

"Queríamos ganar, siempre es lindo hacerlo en Anfield, es algo único, pero nos tocó perder. Lo importante es salir adelante como hicimos tras caer ante el Atlético de Madrid", declaró Valverde en referencia a la capacidad de reacción que mostró el equipo tras la goleada sufrida en el derbi del Metropolitano.

El mediocampista madridista fue especialmente crítico con la defensa del equipo en las jugadas a balón parado, aspecto en el que Xabi Alonso había advertido sobre la fortaleza del Liverpool.

"Tuvieron tres o cuatro balones parados que han cabeceado y sabíamos que en el balón parado son muy fuertes. Lo teníamos que hacer nosotros, defender mejor, con más actitud y con más ganas para no recibir gol", señaló.

El gol que sentenció el partido llegó precisamente de una jugada de pelota detenida, cuando Mac Allister remató de cabeza un centro de Szoboszlai tras una falta cerca del área. "Dejamos ir tres puntos por una jugada a balón parado en la que debemos marcar mejor", lamentó Valverde.

A pesar de la derrota, Thibaut Courtois fue la gran figura del Real Madrid con actuaciones sobresalientes que mantuvieron al equipo en el partido. El portero belga realizó paradas espectaculares que evitaron una goleada más abultada, demostrando por qué es considerado uno de los mejores guardametas del mundo.

"En la primera parte tuvimos más dominado el partido, nos sentíamos cómodos teniendo la pelota, moviéndola de un lado a otro. Nos faltó pisar más área rival", reconoció Valverde.

El uruguayo destacó que el equipo estuvo pendiente de frenar los contragolpes del Liverpool por la velocidad de sus atacantes, pero eso limitó la capacidad ofensiva madridista.