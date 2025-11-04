Liverpool vs. Real Madrid, sigue el en vivo del partido de los merengues en la Champions

El mítico estadio de Anfield será el escenario de uno de los partidos más esperados de la jornada 4 de la UEFA Champions League, cuando el Liverpool reciba al Real Madrid, en un enfrentamiento que promete emociones intensas entre dos gigantes del fútbol europeo.

El conjunto merengue llega a este compromiso como líder de La Liga española y con paso perfecto en la Champions, al acumular tres victorias en tres partidos.

La gran figura del equipo es Kylian Mbappé, quien atraviesa un momento espectacular, con 18 goles en lo que va de la temporada, y se consolida como el referente ofensivo del equipo dirigido por Xabi Alonso.

Por su parte, el Liverpool no ha tenido el mejor arranque en la Premier League, donde marcha en la tercera posición. En la Champions, los ‘Reds’ suman seis puntos, producto de dos victorias y una derrota, el encuentro se disputará a las 14 horas de Guatemala.