Liverpool vs. Real Madrid: Hora y dónde ver el encuentro por la cuarta fecha de la Champions League

Regresan las noches mágicas de la UEFA Champions League con la cuarta jornada de la fase de grupos de la temporada 2025-2026, en el camino hacia Budapest, sede de la gran final que se disputará el sábado 30 de mayo del 2026.

Esta martes, el Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, visita el mítico estadio de Anfield para enfrentarse al Liverpool de Arne Slot, en un duelo electrizante entre dos gigantes históricos del futbol europeo y mundial. El condado de Merseyside será testigo de un enfrentamiento cargado de historia, pasión y talento.

Ambos equipos figuran entre los más laureados en la historia de la competición: el Real Madrid, con 15 títulos de Champions League, y el Liverpool, con seis “orejonas” en su palmarés.

El conjunto merengue llega con puntuación perfecta tras ganar sus tres primeros partidos, con Kylian Mbappé como máximo goleador y Jude Bellingham brillando como motor del mediocampo, al recuperar su mejor nivel y liderar el juego del equipo español.

Por su parte, el Liverpool no ha tenido el mejor arranque, ni en la Premier League ni en la Champions: dónde acumula seis puntos de nueve posibles, y este partido será clave para escalar posiciones en la tabla.

El encuentro será de pronóstico reservado, con el regreso de Trent Alexander-Arnold a su antigua casa Anfield, en un duelo que promete emociones desde el primer minuto hasta el último suspiro.

Hora y dónde ver el encuentro entre Liverpool y Real Madrid

El partido por la cuarta jornada de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Juventus será este martes 04 de noviembre, a las 14.00 horas de Guatemala, en el estadio Anfield Inglaterra.

Se podrá ver por ESPN y Disney, y también podrá seguirse en directo por Prensa Libre, a través de Datafactory.