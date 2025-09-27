El Real Madrid suma tres años de no ganar en el Metropolitano y revive un antecedente histórico

El Atlético de Madrid firmó una noche histórica en el Metropolitano al imponerse 5-2 al Real Madrid, un resultado que no se veía desde hace más de siete décadas. El conjunto rojiblanco, liderado por Julián Álvarez y Alexander Sørloth, puso fin al invicto blanco y reavivó recuerdos de partidos memorables en la historia del derbi madrileño.

Desde 1950, el Atlético no lograba anotarle cinco goles al Real Madrid en un mismo encuentro. Aquella ocasión se vivió en el antiguo Metropolitano, cuando los colchoneros vencieron 5-1 con dobletes de Juncosa y Mújica, además de un tanto de Escudero. Narro descontó para los merengues en un partido que quedó marcado en la rivalidad capitalina.

El paso del tiempo trajo otras goleadas significativas. En la temporada 1986/87, el Atlético se impuso 0-4 en pleno Santiago Bernabéu con un recital ofensivo en el que marcaron Julio Salinas, Futre y López Ufarte por duplicado. Fue un golpe duro para un Real Madrid que rara vez caía con tanta claridad en su propio estadio.

Ya en la era de Diego Pablo Simeone como entrenador, el Atlético volvió a registrar un triunfo histórico en 2015. En aquella ocasión, en el Vicente Calderón, vencieron 4-0 con goles de Tiago, Saúl, Griezmann y Mandzukic, en una de las victorias más recordadas por la afición rojiblanca.

La goleada en el Metropolitano de este 2025 se suma a esos antecedentes, con la particularidad de que el Real Madrid ya suma tres años sin conocer la victoria en campo rojiblanco. En sus últimas cuatro visitas, los merengues acumulan dos derrotas y dos empates, una racha que refleja lo complicado que les resulta sacar puntos en el terreno de su máximo rival.

La pasada campaña, el Atlético también había logrado imponerse 1-0 en el duelo de Liga de Campeones, aunque el Real Madrid logró avanzar tras imponerse en los penaltis. En LaLiga, el partido terminó igualado 1-1, prolongando así la sequía de triunfos blancos en el feudo rojiblanco.

#LaLiga | ¡Goleada del Atlético de Madrid en el Derbi! Los colchoneros le ganaron 5-2 al Real Madrid.



Final: Atlético 5-2 Real Madrid pic.twitter.com/lY9z1PgIH3 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) September 27, 2025

Con esta nueva victoria, el Atlético no solo frenó el paso perfecto del Real Madrid en la actual temporada, sino que también amplió su hegemonía reciente en los derbis disputados en el Metropolitano. El equipo de Simeone volvió a mostrar contundencia ofensiva y un espíritu competitivo que le permite seguir alimentando la historia de este clásico español.

Para el Real Madrid, la derrota no solo significa perder el invicto, sino también dejar en evidencia una asignatura pendiente: romper la mala racha en el Metropolitano, un estadio que en los últimos años se ha convertido en una de las paradas más difíciles para los de Xabi Alonso.