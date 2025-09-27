Atlético de Madrid remonta en el Derbi y pone fin al invicto del Real Madrid en LaLiga

El Atlético de Madrid se quedó con el derbi de la capital española tras remontar un partido lleno de emociones, imponiéndose 5-2 al Real Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Los dirigidos por Diego Simeone sacaron carácter y golpearon en los momentos justos para quedarse con los tres puntos.

El encuentro comenzó favorable al conjunto visitante, que se puso en ventaja al minuto 14 gracias a Robin Le Normand, quien aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador. El Real Madrid respondió con autoridad y en apenas 11 minutos le dio vuelta al marcador.

Primero fue Kylian Mbappé al minuto 26, quien aprovechó una gran asistencia de Arda Güler para marcar el empate. Posteriormente, al 36, Arda Güler definió con sutileza tras una jugada colectiva iniciada por Vinicius Júnior, colocando el 2-1 momentáneo para el cuadro merengue.

El Atlético reaccionó antes del descanso. Clement Lenglet marcó el empate parcial, pero su tanto fue anulado tras revisión del VAR por una mano en la jugada. Sin embargo, Alexander Sørloth encontró el espacio en la defensa blanca y con un potente disparo firmó el 2-2 en el tiempo agregado de la primera parte.

En la segunda mitad, el ritmo se mantuvo intenso y fue el Atlético quien sacó provecho. Al minuto 51, Julián Álvarez transformó un penal en gol para poner a los rojiblancos nuevamente en ventaja, ante el delirio de la afición colchonera.

El argentino completó su gran actuación al 63, cuando con un tiro libre impecable venció a Thibaut Courtois y selló el 4-2 en el marcador. Fue un golpe anímico que el Real Madrid no logró revertir en los minutos restantes. La goleada la culminó Antoine Griezmann quién anotó al minuto 90´+3 el quinto gol del partido y el definitivo 5-2.

OMG JULIAN ALVAREZ WHAT A PLAYER YOU ARE😭❤️



pic.twitter.com/PU8LyCVdsS — Berneese (@theberneese) September 27, 2025

Con este triunfo, el Atlético de Madrid se impone en casa y consigue tres puntos vitales para seguir escalando posiciones en la Liga. La reacción en momentos clave y la eficacia de sus atacantes fueron determinantes para quedarse con la victoria.

El Real Madrid, por su parte, sufrió su primera derrota de la temporada tras siete jornadas con paso perfecto. Los de Xabi Alonso deberán recomponerse rápidamente si quieren mantener el liderato y sostener su buen arranque en la competición.