Messi marca doblete en el triunfo ante el New York y el Inter de Miami clasifica a los playoffs

El Inter de Miami, liderado por el astro argentino Lionel Messi, logró una contundente victoria 0-4 sobre el New York City FC en el Citi Field, asegurando su clasificación a la siguiente fase de la Major League Soccer 2025.

El astro argentino Lionel Messi fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete y brindar una asistencia, consolidándose como el máximo goleador del torneo con 24 anotaciones en 23 juegos disputados en la temporada.

El duelo fue dominado en su mayoría por los dirigidos por Javier Mascherano; la primera anotación del encuentro llegó al minuto 43, cuando Messi filtró un pase preciso para Baltasar Rodríguez, quien definió con clase para abrir el marcador antes del descanso.

En la segunda mitad, el dominio del conjunto del Inter siguió y, al minuto 74, Sergio Busquets habilitó a Messi con un pase al espacio de manera magistral, que dejó al argentino mano a mano frente al arquero Matt Freese. Messi definió con una elegante vaselina, recordando sus mejores momentos en el FC Barcelona, para poner el 0-2.

Nueve minutos después, al 83’, el uruguayo Luis Suárez aumentó la ventaja desde el punto penal, tras una falta cometida dentro del área. Finalmente, Messi cerró la goleada al minuto 86 con un potente disparo cruzado al palo derecho, imposible para el guardameta local.

Con esta victoria, el Inter de Miami alcanza los 55 puntos y se ubica en la tercera posición de la Conferencia Este., con este resultado y clasificación a los playoffs , el cuadro del Inter de Miami se consolida como uno de los favoritos para llevarse el título, con un tridente Messi, Suárez y Busquets que sigue demostrando su vigencia y talento.