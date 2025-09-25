Real Oviedo vs. Barcelona: cuándo juegan, a qué hora y posibles alineaciones por la jornada 6 de LaLiga

El FC Barcelona visita al Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, en un duelo correspondiente a la jornada 6 de LaLiga. El partido genera gran expectativa tanto en España como en Guatemala, donde los aficionados culés podrán seguirlo desde temprano.

El conjunto asturiano vive una temporada especial tras su regreso a Primera División, después de 24 años de ausencia. Dirigidos por Veljko Paunović, los carbayones han mostrado momentos de buen futbol, aunque les cuesta mantener regularidad en el torneo. Su principal referente ofensivo es el venezolano Salomón Rondón, quien será la mayor amenaza contra la defensa blaugrana.

A pesar de las bajas de Fede Viñas (sanción) y Nacho Vidal (lesión), el Oviedo confía en hacerse fuerte como local y aprovechar el empuje de su afición para intentar sorprender.

Por su parte, el Barsa de Hansi Flick afronta el encuentro con la presión de seguir sumando para no perder terreno en la lucha por los primeros puestos de LaLiga. Sin embargo, las lesiones han complicado el panorama: Gavi estará fuera varios meses, mientras que Fermín López y Lamine Yamal también son bajas confirmadas.

El entrenador alemán confía en el talento de Pedri y Dani Olmo en el mediocampo, así como en la pegada de Raphinha, Rashford y Lewandowski para resolver el partido.

Fecha y hora del Real Oviedo vs. Barcelona

Fecha: jueves 25 de septiembre del 2025

jueves 25 de septiembre del 2025 Hora en Guatemala: 13.30 horas

13.30 horas Estadio: Carlos Tartiere, Oviedo

Posibles alineaciones

Real Oviedo

Portero: Aarón Escandell

Defensas: Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Carmo y Abdel Rahim Alhassane

Mediocampistas: Leander Dendoncker, Alberto Reina, Haissem Hassan, Ilyas Chaira y Santi Cazorla

Delantero: Salomón Rondón

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí y Gerard Martín

Mediocampistas: Pedri, Frenkie de Jong y Dani Olmo

Delanteros: Raphinha, Robert Lewandowski y Marcus Rashford