Sergio Busquets anuncia su retiro del futbol profesional con un emotivo video

El mediocampista Sergio Busquets, exfigura del Barcelona y de la selección española, anunció la noche del jueves que colgará los botines al terminar la temporada del 2025 con el Inter Miami, de la liga estadounidense (MLS).

"Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y, sobre todo, agradecido", afirmó el centrocampista de 37 años en un video difundido en su cuenta de Instagram.

Busquets, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con la Roja, conquistó nueve ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona, antes de unirse en el 2023 al Inter Miami, siguiendo los pasos de su amigo Lionel Messi.

"Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional", explicó el catalán. "Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El futbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje".

Elegante y habilidoso con el balón, y poseedor de una extraordinaria inteligencia táctica, Busquets es considerado por muchos como uno de los mejores mediocampistas defensivos de la historia del futbol.

Su anuncio de retiro es el primero entre los llamados Cuatro Fantásticos del Inter, grupo que también integran su compatriota Jordi Alba y el uruguayo Luis Suárez.

Todos ellos, de entre 36 y 38 años, apuran la recta final de sus legendarias carreras en Miami, a donde llegaron siguiendo la estela de Messi.

El mundo del futbol está pendiente del esperado anuncio de renovación del astro argentino, que podría extender su contrato más allá del 2026, mientras que Jordi Alba amplió en mayo su compromiso hasta el final del 2027.

Suárez, por su parte, termina contrato en diciembre y, un mes atrás, se mostró abierto a prolongar su estancia en Miami.

En su última etapa juntos, el cuarteto de exbarcelonistas intentará brindarle al Inter el primer título de la MLS de su historia, en esta temporada que concluye con la final a partido único el 6 de diciembre.

Miami aún tiene por delante cinco partidos de la fase regular antes del inicio de los playoffs, el 24 de octubre.

Brújula en Miami

A pesar de su declive físico, Busquets ha sido una pieza fija en el mediocampo del Inter, tanto para Gerardo Martino, su exentrenador en el Barcelona, como ahora para Javier Mascherano, excompañero en el club catalán.

"Busquets ha sido fundamental para el crecimiento continuo del club, aportando su visión y calidad en el mediocampo, así como su experiencia y liderazgo", reconoció en un comunicado la joven franquicia copropiedad de David Beckham.

La noche del miércoles, el español jugó los 90 minutos en la goleada 4-0 de visita ante el New York City FC. Sin regresar a Miami, el Inter visitará el sábado al Toronto FC.

Sergio Busquets, tuvo la dicha de coincidir en dos etapas de su carrera como futbolista, con dos de sus mejores amigos, Lionel Messi y Jordi Alba. (Foto Prensa Libre: AFP).

Antes de que Mascherano atienda a los medios la mañana del viernes, varios jóvenes del plantel, como el venezolano Telasco Segovia, expresaron en redes sociales su agradecimiento a Busquets por sus enseñanzas.

"Gracias al Inter Miami por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento, en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena", dijo “Busi” sobre su aventura en Estados Unidos.

“El club de mi vida”

El mediocampista reservó un mensaje especial para el Barcelona, el club donde jugó su padre, el portero Carlos Busquets, y al que llegó como juvenil.

“El club de mi vida”, resumió.

“Allí cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré”.

En mayo del 2023, Busquets cerró una etapa de 15 temporadas, en las que fue estandarte de un equipo que dominó el futbol mundial a principios de la década del 2010.



En su etapa con el FC Barcelona ganó todos los títulos posibles, dejando una huella imborrable en la historia del conjunto azulgrana. (Foto Prensa Libre: AFP).

Bajo las órdenes de Pep Guardiola, Busquets fue ancla de uno de los más brillantes y memorables mediocampos, junto a los también retirados Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

El trío fue también el motor creativo de la mejor selección española de la historia, con la que Busquets alzó los trofeos del Mundial del 2010 y la Eurocopa del 2012.

Participante en cuatro Copas del Mundo, la última en Catar 2022, Busquets dejó la Roja ese año como el tercer jugador con más partidos disputados: 143, por detrás de Sergio Ramos (180) e Iker Casillas (167).

En su vitrina relucen 32 trofeos con el Barcelona, en más de 700 partidos con el uniforme azulgrana.

Con el Inter, conquistó el título de la Leagues Cup del 2023, la primera competencia en la que Messi, Jordi Alba y él se enfundaron la camiseta rosa.