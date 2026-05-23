Así quedan los puestos europeos y los descendidos tras la última jornada de LaLiga 2025-26

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Así quedan los puestos europeos y los descendidos tras la última jornada de LaLiga 2025-26

Mallorca, Girona y Real Oviedo se despiden de la Primera División en un dramático final de temporada, en el que el Barcelona se coronó campeón de LaLiga.

Alejandra Soto

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MADRID, 23/05/2026.- Los jugadores del Real Madrid celebran el gol marcado por su compañero Jude Bellingham , segundo para el conjunto blanco, durante el partido de la última jornada de LaLiga que Real Madrid y Athletic Club disputan este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Fernando Villar

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol marcado por su compañero Jude Bellingham , segundo para el conjunto blanco, durante el partido de la última jornada de LaLiga que Real Madrid y Athletic Club disputan este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. (Foto Prensa Libre: EFE/Fernando Villar).

LaLiga 2025-26 terminó con una jornada llena de drama y tensión hasta el último minuto. Mallorca y Girona fueron los grandes perjudicados en la lucha por la permanencia y confirmaron su descenso. El equipo catalán no pudo vencer al Elche, mientras que el Mallorca descendió pese a ganar en la fecha final.

La pelea por Europa también se resolvió sobre el cierre. Getafe aseguró su boleto a la Conference League tras derrotar a Osasuna con un gol de Luis Milla, devolviendo al equipo de Bordalás a competencias europeas después de varias temporadas.

Valencia y Rayo Vallecano cerraron el campeonato con victorias ante Barcelona y Alavés respectivamente, pero no les alcanzó. Ambos necesitaban un tropiezo del Getafe que nunca llegó y terminaron quedándose fuera de puestos europeos.

Con ello quedó definido el panorama continental para la próxima temporada. Barcelona cerró como campeón con autoridad y Real Madrid también aseguró su lugar en Champions, mientras que el Getafe completó el reparto europeo en una campaña marcada por el suspenso hasta el final.

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Así quedan los puestos europeos

 UEFA Champions League:

  • FC Barcelona (Campeón)
  • Real Madrid
  • Villarreal
  • Atlético de Madrid
  • Real Betis

UEFA Europa League:

  • Celta de Vigo
  • Real Sociedad

UEFA Conference League:

  • Getafe CF

Descendidos a Segunda División:

  • Mallorca
  • Girona
  • Real Oviedo

Con el cierre de LaLiga 2025-26, el fútbol español entra ahora en un verano que promete movimientos importantes en el mercado de fichajes antes del inicio de la próxima temporada. Los clubes comenzarán a reforzarse pensando en sus objetivos europeos y en la pelea por el título.

Barcelona se despide como el gran dominador del campeonato tras conquistar la liga con 94 puntos bajo el mando de Hansi Flick. En contraste, Mallorca y Girona tendrán que replantear sus proyectos en Segunda División con la misión de regresar cuanto antes a la máxima categoría.

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Alejandra Soto

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