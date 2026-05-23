Así quedan los puestos europeos y los descendidos tras la última jornada de LaLiga 2025-26

LaLiga 2025-26 terminó con una jornada llena de drama y tensión hasta el último minuto. Mallorca y Girona fueron los grandes perjudicados en la lucha por la permanencia y confirmaron su descenso. El equipo catalán no pudo vencer al Elche, mientras que el Mallorca descendió pese a ganar en la fecha final.

La pelea por Europa también se resolvió sobre el cierre. Getafe aseguró su boleto a la Conference League tras derrotar a Osasuna con un gol de Luis Milla, devolviendo al equipo de Bordalás a competencias europeas después de varias temporadas.

Valencia y Rayo Vallecano cerraron el campeonato con victorias ante Barcelona y Alavés respectivamente, pero no les alcanzó. Ambos necesitaban un tropiezo del Getafe que nunca llegó y terminaron quedándose fuera de puestos europeos.

Con ello quedó definido el panorama continental para la próxima temporada. Barcelona cerró como campeón con autoridad y Real Madrid también aseguró su lugar en Champions, mientras que el Getafe completó el reparto europeo en una campaña marcada por el suspenso hasta el final.

Así quedan los puestos europeos

UEFA Champions League:

FC Barcelona (Campeón)

Real Madrid

Villarreal

Atlético de Madrid

Real Betis

UEFA Europa League:

Celta de Vigo

Real Sociedad

UEFA Conference League:

Getafe CF

Descendidos a Segunda División:

Mallorca

Girona

Real Oviedo

Con el cierre de LaLiga 2025-26, el fútbol español entra ahora en un verano que promete movimientos importantes en el mercado de fichajes antes del inicio de la próxima temporada. Los clubes comenzarán a reforzarse pensando en sus objetivos europeos y en la pelea por el título.

Barcelona se despide como el gran dominador del campeonato tras conquistar la liga con 94 puntos bajo el mando de Hansi Flick. En contraste, Mallorca y Girona tendrán que replantear sus proyectos en Segunda División con la misión de regresar cuanto antes a la máxima categoría.