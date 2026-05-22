Alaba se despide del Real Madrid después de cinco temporadas: estos son los títulos que ganó con los merengues

David Alaba dejará el Real Madrid al finalizar la presente temporada, según confirmó este viernes el club español mediante un comunicado oficial publicado en sus canales institucionales.

La salida del defensor austríaco se suma a las recientes despedidas anunciadas en el conjunto blanco, entre ellas las del capitán Dani Carvajal y del técnico Álvaro Arbeloa, quienes tampoco continuarán la próxima campaña.

“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de una de las etapas más exitosas de nuestra historia”, expresó el club en el comunicado.

Alaba pondrá fin a una etapa de cinco temporadas con la camiseta madridista, periodo en el que disputó 131 partidos y conquistó 11 títulos.

En su palmarés con el Real Madrid destacan dos Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

El presidente del club, Florentino Pérez, también dedicó unas palabras al defensor austríaco, resaltando su aporte deportivo y su compromiso durante estos años.

“David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y por formar parte de momentos históricos del club. El Real Madrid siempre será su casa”, afirmó el dirigente.

Uno de los recuerdos más emblemáticos de Alaba con el equipo blanco fue su celebración durante el camino hacia la conquista de la Decimocuarta Champions League, una imagen que quedó marcada entre la afición madridista.

El estadio Santiago Bernabéu homenajeará este sábado a Alaba durante el último partido de Liga de la temporada, en una ceremonia en la que también serán despedidos Dani Carvajal y Álvaro Arbeloa.