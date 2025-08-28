Así quedó definida la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026 tras el sorteo

Este jueves 28 de agosto, la UEFA Champions League celebró el sorteo de la fase de liga en el Grimaldi Forum de Mónaco.

Un total de 36 equipos disputarán 144 partidos en esta primera etapa de la competición, que se desarrollará a lo largo de ocho jornadas entre el 16 de septiembre y el 28 de enero de 2026.

Todos los encuentros se jugarán bajo el nuevo formato de liga, en el cual cada club enfrentará a ocho rivales distintos: cuatro veces en condición de local y cuatro como visitante.

Cabe resaltar que los equipos de una misma federación no podrán enfrentarse entre sí, y que cada club puede medirse un máximo de dos veces contra equipos de cualquier otra federación.

Los rivales del FC Barcelona y del Real Madrid

Para definir los enfrentamientos, los 36 equipos fueron divididos en cuatro bombos, según su coeficiente UEFA. Esto garantiza que cada club enfrente a dos rivales de cada bombo durante la fase de liga.

Tras el sorteo, se conoció que:

PSG , vigente campeón, jugará contra: Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting CP, Newcastle y Athletic Club.

, vigente campeón, jugará contra: Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting CP, Newcastle y Athletic Club. Real Madrid se enfrentará a: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

se enfrentará a: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty. Barcelona se medirá a: PSG, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Club Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhague y Newcastle.

se medirá a: PSG, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Club Brujas, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhague y Newcastle. Bayern Múnich tendrá como rivales a: Chelsea, PSG, Club Brujas, Arsenal, Sporting CP, PSV, Union St.-Gilloise y Pafos.

tendrá como rivales a: Chelsea, PSG, Club Brujas, Arsenal, Sporting CP, PSV, Union St.-Gilloise y Pafos. Manchester City jugará contra: Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt, PSV, Marsella, Qarabag y Galatasaray.