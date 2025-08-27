Así quedó el Grupo C de la Copa Centroamericana: Saprissa fracasa y queda eliminado tras la quinta fecha

El Deportivo Saprissa de Costa Rica quedó eliminado de la Copa Centroamericana de Concacaf después de empatar sin goles frente al Motagua de Honduras, en el cierre de la quinta jornada.

El Grupo C quedó definido la noche del martes, en una fecha donde Saprissa volvió a fallar y no pudo aprovechar su condición de local para superar a Motagua. Con este resultado, los morados finalizaron en la tercera posición con siete puntos, la misma cantidad que alcanzó el Cartaginés.

Sin embargo, el cuadro brumoso aseguró el segundo lugar gracias a su contundente triunfo 4-0 sobre el Motagua en la jornada anterior, lo que le otorgó una mejor diferencia de goles (+9) frente al +2 del Saprissa.

El liderato del grupo fue para Motagua, que sumó ocho puntos, seguido por Cartaginés con siete y diferencia positiva de nueve goles, mientras que Saprissa cerró tercero con siete y diferencia de dos.

En esta ronda únicamente los dos primeros avanzan a los cuartos de final, dejando a los morados fuera de la competencia regional.

Con esta eliminación, Saprissa suma un nuevo tropiezo internacional que golpea su prestigio en la región, mientras que Motagua y Cartaginés celebran su pase a cuartos de final y mantienen viva la ilusión de pelear por la Copa Centroamericana y, con ella, el boleto a la próxima Copa de Campeones de Concacaf.

La Copa Centroamericana reúne a los campeones y subcampeones de los torneos centroamericanos y sirve como clasificatoria a la Copa de Campeones de Concacaf, certamen donde también participan clubes del Caribe, la MLS y la Liga MX.

Hasta el momento, los equipos que ya aseguraron su pase a cuartos de final son Motagua, Cartaginés, Xelajú MC y Plaza Amador. Entre miércoles y jueves se definirán los restantes clasificados.

Así terminó el Grupo C

  • Motagua                      8
  • Cartaginés                   7 (+9)
  • Saprissa                        7 (+2)
  • Independiente            6
  • Verdes                        0

