Así quedó el Grupo C de la Copa Centroamericana: Saprissa fracasa y queda eliminado tras la quinta fecha

El Grupo C quedó definido la noche del martes, en una fecha donde Saprissa volvió a fallar y no pudo aprovechar su condición de local para superar a Motagua. Con este resultado, los morados finalizaron en la tercera posición con siete puntos, la misma cantidad que alcanzó el Cartaginés.

Sin embargo, el cuadro brumoso aseguró el segundo lugar gracias a su contundente triunfo 4-0 sobre el Motagua en la jornada anterior, lo que le otorgó una mejor diferencia de goles (+9) frente al +2 del Saprissa.

El liderato del grupo fue para Motagua, que sumó ocho puntos, seguido por Cartaginés con siete y diferencia positiva de nueve goles, mientras que Saprissa cerró tercero con siete y diferencia de dos.

En esta ronda únicamente los dos primeros avanzan a los cuartos de final, dejando a los morados fuera de la competencia regional.

Con esta eliminación, Saprissa suma un nuevo tropiezo internacional que golpea su prestigio en la región, mientras que Motagua y Cartaginés celebran su pase a cuartos de final y mantienen viva la ilusión de pelear por la Copa Centroamericana y, con ella, el boleto a la próxima Copa de Campeones de Concacaf.

La Copa Centroamericana reúne a los campeones y subcampeones de los torneos centroamericanos y sirve como clasificatoria a la Copa de Campeones de Concacaf, certamen donde también participan clubes del Caribe, la MLS y la Liga MX.

Hasta el momento, los equipos que ya aseguraron su pase a cuartos de final son Motagua, Cartaginés, Xelajú MC y Plaza Amador. Entre miércoles y jueves se definirán los restantes clasificados.

Así terminó el Grupo C

Motagua 8