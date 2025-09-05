Así se mantiene la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas: estos son los equipos clasificados al Mundial 2026

Fútbol Internacional

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llegan a su cierre con una jornada llena de emociones y resultados contundentes. Seis selecciones ya están clasificadas y dos buscan el pase al repechaje.

Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates after scoring his second goal with forward #09 Julian Alvarez during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Venezuela at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on September 4, 2025. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Argentina clasificó al Mundial siendo líder de toda la eliminatoria con 38 puntos. (Foto: Prensa Libre / AFP)

Brasil aseguró su boleto con autoridad al derrotar 3-0 a Chile, que se despidió del proceso en el último lugar de la tabla. Argentina, por su parte, no dio espacio a dudas y goleó 3-0 a Venezuela, confirmando su dominio absoluto en la clasificación con 38 puntos.

Uruguay también cumplió en casa con una sólida victoria 3-0 frente a Perú, mientras que Colombia hizo lo propio al superar a Bolivia con el mismo marcador en Barranquilla. La única igualdad de la jornada se dio en el choque entre Paraguay y Ecuador, que terminó 0-0 y dejó a ambos dentro del grupo de clasificados.

Con estos resultados, los seis equipos que aseguraron su presencia directa en el Mundial 2026 son: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. La Albiceleste cerró como líder indiscutible con 38 puntos, dejando a Brasil en la segunda casilla con 28 y a Uruguay tercero con 27.

Más abajo, Ecuador terminó en la cuarta posición con 26 puntos, seguido por Colombia con 25 y Paraguay también con 25, beneficiándose por la diferencia de goles para quedarse con el último cupo directo. Los guaraníes consiguen su clasificación al Mundial luego de 16 años de ausencia.

La emoción no termina ahí, ya que Venezuela y Bolivia serán protagonistas del repechaje intercontinental. La Vinotinto finalizó séptima con 18 puntos, mientras que la Verde quedó octava con 17. Ambos equipos cerrarán el camino eliminatorio en casa, con la obligación de ganar para mantener sus aspiraciones mundialistas.

En la parte baja, Perú con 12 puntos y Chile con 10 cerraron una eliminatoria decepcionante, sin opciones de clasificación y con muchas dudas de cara a sus futuros proyectos deportivos.

La próxima jornada está programada para el martes 9 de septiembre a las 17:30 horas, con duelos clave que marcarán la lucha por el repechaje: Ecuador vs. Argentina, Bolivia vs. Brasil, Perú vs. Paraguay, Chile vs. Uruguay y Venezuela vs. Colombia.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Deportes Eliminatorias Conmebol Futbol Internacional 
