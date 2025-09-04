El récord de Carlos Ruiz en eliminatorias: la marca que aún no alcanzan Messi y Cristiano

En su último partido oficial en territorio argentino, Lionel Messi anotó este jueves un doblete que, junto a un tanto de Lautaro Martínez, selló el triunfo 3-0 de la Albiceleste sobre Venezuela, en la penúltima jornada de las eliminatorias suramericanas.

El doblete le permitió al capitán argentino igualar una marca que hasta este 4 de septiembre pertenecía al portugués Cristiano Ronaldo: 36 goles en eliminatorias mundialistas.

El dato fue resaltado por MísterChip, experto en estadísticas, en una publicación en su red social X:

“Messi iguala a Cristiano Ronaldo como SEGUNDO máximo goleador en TODA la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo”.

Sin embargo, lo más llamativo fue la segunda parte de la publicación, que destacó al guatemalteco Carlos Ruiz, máxima figura del balompié nacional:

“Por delante de ambos, solo un jugador… Carlos Ruiz con 39 goles”.

Ruiz consiguió su récord goleador durante los procesos mundialistas en los que vistió la camiseta de Guatemala, aunque se recuerda especialmente su partido de despedida con la Bicolor, en el que marcó cinco goles a San Vicente y las Granadinas.

De los dos astros, Cristiano Ronaldo es quien tiene opciones de superar el registro, ya que Messi jugó su último encuentro de las actuales eliminatorias, mientras que el portugués aún dispone de al menos seis partidos para intentar batir la marca del guatemalteco.