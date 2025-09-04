Cómo el tropiezo de Panamá ante Surinam mejora las opciones de Guatemala rumbo al Mundial

La Selección de Panamá no consiguió derrotar a Surinam este 4 de septiembre en el estadio Franklin Essed, en el partido que inauguró el Grupo A de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

El combinado que dirige el técnico Thomas Christiansen empató sin goles ante Surinam y sumó apenas un punto, pese a que tenía condición de favorita antes del duelo.

Este resultado es la primera sorpresa del grupo, y los beneficiados directos son las otras dos selecciones: Guatemala y El Salvador.

El combinado guatemalteco recibirá en casa a las 20 horas en el estadio Cementos Progreso, en la Ciudad de Guatemala.

Este será el primer duelo que dispute la Bicolor en una ronda final de eliminatorias en 20 años, y el empate de Panamá es uno de los escenarios que más le convenían.

Cómo puede desarrollarse el Grupo A tras el empate de Panamá

Ahora que Panamá jugó su primer partido, ya solo le quedan cinco en esta ronda, dos de ellos contra Guatemala.

Luego de enfrentar a El Salvador, Guatemala visitará a Panamá el lunes 8 de septiembre a las 19.30 horas. Si el combinado guatemalteco logra vencer a la Selecta en casa, llegará como líder al vital enfrentamiento contra los canaleros.

¡FINAL DEL PARTIDO 📢!



Termina el partido entre Surinam 🇸🇷 y #PanamáMayor🇵🇦 con empate en el marcador, sumamos un punto en el inicio de esta ronda final de las Eliminatorias Mundialistas.



🏟️ Estadio Dr Franklin Essed

📺 @tvmaxdeportes y @deportes_rpc #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/c1lGxPQpaZ — FEPAFUT (@fepafut) September 4, 2025

Si Guatemala derrota a El Salvador en su debut, sumará tres puntos y el duelo contra Panamá significará que el liderato del Grupo A estará en juego por el resto de la eliminatoria.

Sin embargo, para este escenario ideal, Guatemala debe ganar; en caso de empatar o perder, desperdiciará una gran oportunidad de arrancar como líder la eliminatoria.

Luego de la primera jornada, quedarán tan solo 15 puntos más en disputa, de los cuales, seis se jugarán directamente entre Guatemala y Panamá.

Así que las opciones de Guatemala se ven mejoradas en gran manera.