En qué lugares se podrá ver gratis el partido de Guatemala contra El Salvador

Este 4 de septiembre, la población de Guatemala está expectante por el partido de la selección contra El Salvador, en el estadio Cementos Progreso, lo que supone una nueva oportunidad para que la Bicolor logre el hito histórico de clasificarse a un Mundial por primera vez.

El encuentro corresponde a la última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026.

La emoción está a flor de piel debido a la actuación de la selección guatemalteca en la reciente Copa Oro, donde alcanzó las semifinales del torneo por primera vez desde 1996.

Por ello, la población espera con entusiasmo ver el partido en sus hogares o en compañía de amigos y familiares.

Además, en distintos puntos del país se ha anunciado la instalación de pantallas gigantes para que nadie se pierda el esperado encuentro de la Bicolor.

Según información del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), se instalarán pantallas gigantes en los centros deportivos de la ciudad capital, entre ellos:

Parque Erick Barrondo

Campo Marte

La Roosevelt

Gerona

Parque de la Paz

Zona 21

¡Habrá pantallas gigantes para que disfrutes y apoyes a la @fedefut_oficial!



Asiste con tu camisola y ropa cómoda porque también habrá actividades antes del encuentro 🩵🤍

📍Erick Barrondo

📍Campo Marte

📍Roosevelt

📍Gerona

📍Parque de la Paz

🕔 Desde las 17:00 horas.

El MCD agrega que en esos centros deportivos habrá distintas actividades antes del inicio del partido. Las dinámicas comenzarán desde las 17 horas de este jueves.

El Gobierno de Guatemala también indicó en sus redes sociales que se instalarán pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 capitalina, donde también se desarrollarán actividades desde las 16 horas.

¡Apoyemos a la Selección! 🇬🇹⚽️



Mañana a las 4:00 pm en la Plaza de la Constitución tendremos pantallas gigantes para que disfrutes del partido con tu familia y amigos.

La transmisión gratuita del partido no se limitará a la ciudad capital, ya que distintas autoridades municipales han anunciado que colocarán pantallas gigantes en sus localidades para que todos puedan ver el juego.

Entre los lugares confirmados se encuentran: