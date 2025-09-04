Surinam y Panamá, rivales de Guatemala, abren hoy el grupo A de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

El grupo A inicia actividades con un duelo inédito entre Surinam y Panamá, programado para las 15.30 horas, de Guatemala, en el estadio Dr. Franklin Essed, ubicado en la ciudad de Paramaribo.

El enfrentamiento entre caribeños y canaleros tiene carácter histórico, ya que será la primera vez que ambas selecciones se midan en un partido oficial, lo que añade relevancia al inicio de esta eliminatoria.

Thomas Christiansen, técnico de Panamá, declaró recientemente que la selección de Surinam "va a ser difícil", por lo demostrado en la Copa Oro y en partidos previos ante Costa Rica y Canadá.

El seleccionador panameño agregó que han "tenido mucho tiempo para analizar a Surinam" y destacó la presencia de varios jugadores de la plantilla rival que militan en el fútbol europeo.

Panamá: favorito con paso perfecto

Dirigida por el estratega danés Thomas Christiansen, la selección panameña llega como una de las favoritas para obtener el boleto directo al Mundial. Panamá avanzó a esta fase como líder invicto de su grupo en la segunda ronda, con cuatro victorias en igual número de partidos.

Montserrat 1–3 Panamá

Panamá 2–0 Guyana

Belice 0–2 Panamá

Panamá 3–0 Nicaragua

Con 12 puntos y sin goles en contra como visitante, los canaleros mostraron solidez y contundencia.

Por su Surinam invicto y con ambición Ubicado geográficamente al norte de Sudamérica, Surinam también llega como líder de su grupo, tras sumar tres triunfos y un empate en la ronda anterior.

Surinam 4–1 San Vicente y las Granadinas

Anguila 0–4 Surinam

Surinam 1–0 Puerto Rico

El Salvador 1–1 Surinam

El equipo surinamés mostró capacidad ofensiva y resiliencia, especialmente en su visita a territorio cuscatleco.

Figuras a seguir de Panamá:

Ismael Díaz (Club León)

José Luis Rodríguez (FC Juárez)

Adalberto Carrasquilla (Pumas)

Yoel Bárcenas (Mazatlán)

Cecilio Waterman (Coquimbo Unido)

César Blackman (Slovan Bratislava)

Amir Murillo (Olympique de Marsella)

Figuras a seguir de Surinam: