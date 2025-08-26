DT de Panamá reconoce a Guatemala y a Luis Fernando Tena: “No nos lo pondrán fácil”

Thomas Christiansen asumió en el 2020 el reto de clasificar a la Selección de Panamá a su segundo Mundial. El entrenador español de origen danés ha realizado un trabajo destacado con el cuadro centroamericano, al punto de convertirlo en uno de los más fuertes de la región, solo por detrás de México y Estados Unidos.

Panamá es una de las selecciones favoritas para clasificar al Mundial del 2026, al integrar el Grupo A de la ronda final de la eliminatoria junto a Guatemala, El Salvador y Surinam.

Sin embargo, Christiansen ha reconocido que no tendrá una tarea sencilla, pues considera que el nivel mostrado por Guatemala en los últimos meses es digno de atención. En una charla con ESPN, el técnico destacó a la Bicolor y el trabajo de Luis Fernando Tena.

“Clasificar por segunda vez al Mundial sería histórico. Vamos a pelear con todas nuestras fuerzas. Es una obligación estar en el Mundial”, afirmó.

Añadió que “los partidos en casa hay que ganarlos y buscar sumar afuera. Guatemala no nos la pondrá fácil en nuestro estadio”. También señaló que “es un buen equipo, no hay partido que sea fácil. En la Copa Oro, aunque tuvimos dominio, el marcador se quedó 1-0. Hay que tener respeto a los rivales”.

El partido entre Panamá y Guatemala será clave en el camino hacia la clasificación, ya que será apenas el segundo compromiso para cada selección, y el ganador podría perfilarse hacia el liderato del grupo.

Por otro lado, Christiansen considera que Panamá tiene una ventaja competitiva con respecto a sus rivales, ya que la mayoría de sus jugadores milita en el extranjero.

El duelo entre Guatemala y Panamá será el 9 de septiembre en el estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá.

Antes, Guatemala se habrá enfrentado a El Salvador en el estadio Cementos Progreso el 4 de septiembre y Panamá ya habría jugado frente a Surinam como visitante.