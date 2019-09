Atlético 0-0 Real Madrid: Frustración, atajada de Oblak e insultos de Ramos

Oblak, Joao y Ramos fueron protagonistas del derbi, por diferentes motivos. (Foto Prensa Libre: AFP y EFE)

En el derbi por la punta de la clasificación, que comenzó con un homenaje al uruguayo Diego Forlán, Real y Atlético le pusieron más corazón que cabeza para acabar firmando tablas.

El equipo merengue intentó tener más el balón ante un conjunto rojiblanco, que, fiel a su estilo, esperaba trataba de buscar sus oportunidades en rápidos contraataques y balones largos.

Apenas comenzado el encuentro, Diego Costa puso un balón en profundidad para la cabalgada de Joao Félix, que dejó atrás a Sergio Ramos, pero acabó cruzando demasiado el esférico ante Thibaut Courtois (8).

El portero merengue, ex del Atlético, fue copiosamente pitado a lo largo de todo el encuentro por los aficionados colchoneros, que también acompañaron con pitos a Sergio Ramos cada vez que tocaba el balón.

¿Insultos de Ramos?

Medios españoles aseguran que el Atlético de Madrid denunció que Sergio Ramos insultó a un árbitro asistente.

“Fuentes del club rojiblanco aseguran que el capitán madridista se dirigió a uno de los linieres diciéndole: “La p… que te parió”. Esas palabras fueron escuchadas por el banquillo del Atlético y el propio Simeone, quien no entiende que el central no haya sido amonestado por tal acción”, indica el Diario AS.

Sin gol

En la caldera del Metropolitano, el belga Eden Hazard, fichaje estrella del Real Madrid, mostró destellos de su calidad llegando bien al área por su banda y filtrando balones, pero sin llegar a crear auténtico peligro, que volvió a estar más en las botas de Karim Benzema.

El francés estuvo a punto de adelantar a su equipo con un cabezazo picado que rechazó Jan Oblak (75) en una de las pocas ocasiones de un partido, en el que ambos equipos se respetaron mucho.

Antes del descanso, Thomas Partey había llegado por el costado para centrar un balón que se paseó por el área sin que llegara ningún atacante rojiblanco (30).

Camino del descanso, Toni Kroos probó con un disparo lejano (37) y respondió Joao Félix con otro tiro desde la frontal (39).

El joven portugués, gran fichaje rojiblanco, apenas apareció en el juego después de estas ocasiones.

Tras el descanso, el partido siguió con la misma tónica en la que ninguno de los dos equipos lograba tener el control del encuentro.

A medida que pasaron los minutos, los dos equipos estuvieron más pendientes de no cometer fallos que pudiera costarles un gol, que de atacar decididamente, buscando sus oportunidades en algún fallo del contrario.

La última media hora fue prácticamente un intercambio de golpe entre los dos equipos sin resultado.

El empate permite al Real Madrid mantener su liderato con un punto de ventaja sobre el recién ascendido Granada, que este sábado ganó 1-0 al colista Leganés, y está empatado a puntos con el Atlético de Madrid.

🔴🎙️OBLAK: "La parada a Benzema es un parada normal. Estaba bien colocado y he visto bien el balón. Ojala siempre fuera así". ¡Comenzamos a las 0:02h en #ElChiringuitodeMega! pic.twitter.com/xJKsBSWdxE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 28, 2019

