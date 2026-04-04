Atlético vs FC Barcelona: alineaciones probables, horario y dónde ver la jornada 30 de LaLiga

El primero de los tres partidos en una semana y media entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona concentra la presión este sábado en el conjunto azulgrana, que visita el Metropolitano en plena lucha por La Liga, frente a un rival en transición y con mayor foco en la Liga de Campeones.

El duelo corresponde al campeonato doméstico, donde el Barcelona lidera con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Sin embargo, el cruce se repetirá en Europa: primero en el Camp Nou y luego en el Metropolitano por los cuartos de final. En la Copa del Rey, ambos ya se enfrentaron con clasificación rojiblanca tras el contundente 4-0 en la ida.

El equipo dirigido por Hansi Flick deja de lado momentáneamente Europa para centrarse en una Liga en la que no puede fallar. Con el Clásico aún pendiente, cualquier tropiezo podría comprometer su ventaja en la recta decisiva.

El principal contratiempo es la baja de Raphinha, quien estará cinco semanas fuera por una lesión muscular sufrida con Brasil. Su ausencia impacta en el sistema ofensivo y en la presión alta del equipo.

Ante ello, surge la opción de Marcus Rashford, quien busca consolidarse en el once y ganarse un lugar a futuro. También siguen fuera Andreas Christensen y Frenkie de Jong, este último aún sin recibir el alta médica.

En el mediocampo, todo apunta a que Pedri estará acompañado por jóvenes alternativas, mientras persiste la duda entre Dani Olmo y Fermín López en la mediapunta.

La buena noticia para los azulgranas es la recuperación de Jules Koundé y Alejandro Balde, quienes podrían volver a la convocatoria. También estarán Lamine Yamal y Robert Lewandowski, piezas clave en ataque.

Del otro lado, el Atlético de Diego Simeone tiene prácticamente asegurado su lugar en la zona alta, pero su prioridad está en Europa. El equipo llega cuarto, lejos del liderato, tras caer en el derbi ante el Real Madrid.

Las bajas complican su armado: no estarán Pablo Barrios, Johnny Cardoso ni Marcos Llorente, obligando a reconfigurar el mediocampo con Koke como eje.

ATLÉTICO DE MADRID. SIEMPRE. pic.twitter.com/V5dHiOomTu — Atlético de Madrid (@Atleti) April 3, 2026

Tampoco llegan en plenitud Jan Oblak, Marc Pubill y Rodrigo Mendoza, mientras que Alexander Sorloth sí estará disponible tras superar un golpe.

El Atlético contará con varios internacionales que regresaron con poco tiempo de preparación, lo que condiciona el planteamiento. Entre los nombres destacan Antoine Griezmann, Robin Le Normand y Clement Lenglet.

Pese a todo, el Metropolitano sigue siendo una fortaleza: el Atlético ha ganado 13 de sus 15 partidos de Liga en casa y mantiene una racha sólida en todas las competiciones.

El contexto marca un choque de prioridades: el Barcelona, obligado a ganar para sostener el liderato; el Atlético, enfocado en Europa pero competitivo en casa. Un duelo que no solo define puntos en La Liga, sino que anticipa una serie decisiva en la temporada.



Alineaciones probables:



Atlético de Madrid

Musso

Molina

Le Normand

Lenglet

Ruggeri

Giuliano o Vargas

Koke

Baena

Nico González

Griezmann

Sorloth



Barcelona

Joan García

Eric García

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Joao Cancelo

Pedri

Marc Bernal

Lamine Yamal

Fermín López

Marcus Rashford

Lewandowski



Árbitro: Mateo Busquets (C. Balear)



Estadio: Metropolitano

Hora de Guatemala: 13

Dónde verlo: Sky, plataformas ESPN