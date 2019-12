Balón de Oro 2019: Messi hace historia y obtiene su sexto galardón

El jugador argentino Lionel Messi se adjudicó este lunes el Balón de Oro de 2019, su sexto galardón, con el que consigue deshacer el empate a cinco que tenía con el portugués Cristiano Ronaldo.

El jugador del Barcelona confirmó todos los pronósticos, que le situaban como gran favorito al trofeo, y se impuso por delante del central holandés del Liverpool Virgil van Dijk, del delantero senegalés de ese mismo equipo Sadio Mané y del propio Cristiano Ronaldo.

Durante la gala de la 64 edición celebrada en París, Francia, el delantero del FC Barcelona, Lionel Messi, recibió por sexta vez el galardón que lo distingue como el mejor jugador del mundo.

Can you believe this?! Six #ballondor for Lionel Messi 👀 How much more to come? pic.twitter.com/Rvse0XLWNh

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019