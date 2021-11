Balón de Oro 2021: El representante de Lewandowski reconoce la grandeza de Messi (por qué criticó la elección del argentino)

Zahavi disparó este dardo contra la revista France Football por la elección del argentino: “Grandes felicitaciones a Messi: es un jugador impresionante y una leyenda eterna del fútbol, pero el Balón de Oro 2021 no le pertenece. No esta vez. El Balón de Oro pertenece a Robert Lewandowski. A Robert no le han robado, pero es el hombre que se lo merecía”.

En 2020, el goleador histórico del Bayern de Múnich pudo ganar el Balón de Oro, pero fue suspendido por la pandemia del nuevo coronavirus.