Barcelona vence 3-1 a Elche y regresa la senda del triunfo en LaLiga

Barcelona volvió a sonreír en LaLiga Española luego de imponerse 3-1 a Elche, en un partido correspondiente a la jornada 11. Los dirigidos por Hansi Flick mostraron una versión sólida y efectiva, logrando reencontrarse con la victoria y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

El conjunto azulgrana inició el encuentro con intensidad y rápidamente marcó la diferencia. Lamine Yamal abrió el marcador al minuto 9 tras una gran jugada colectiva, aprovechando un balón dentro del área para definir con precisión ante la salida del portero rival.

Apenas tres minutos más tarde, Ferran Torres amplió la ventaja para el cuadro catalán al minuto 12. El atacante español culminó una acción rápida por la banda derecha, definiendo con potencia para el 2-0 parcial que reflejaba el dominio local en los primeros minutos del partido.

Elche intentó reaccionar en la segunda parte y logró descontar al minuto 54 por medio de Rafa Mir, quien aprovechó un error defensivo para vencer al guardameta del Barcelona. El gol visitante generó incertidumbre por algunos instantes, aunque el conjunto culé supo controlar el ritmo del encuentro.

La tranquilidad definitiva llegó al minuto 61, cuando Marcus Rashford, uno de los refuerzos estelares de la temporada, anotó el tercer gol para Barcelona. El delantero inglés recibió un pase filtrado y definió con potencia al primer palo, sellando el 3-1 final ante la ovación del público.

Con esta victoria, los dirigidos por Hansi Flick cortan una racha de resultados irregulares y vuelven a sumar tres puntos que los mantienen en la parte alta de la tabla, recuperando confianza y ritmo en su juego colectivo.

Por su parte, Elche continúa en la parte baja de la clasificación y deberá ajustar detalles en defensa si quiere salir de la zona de riesgo. A pesar del esfuerzo en la segunda mitad, el equipo visitante no logró contener el poder ofensivo del conjunto azulgrana.

Barcelona afrontará su siguiente compromiso con la motivación de haber recuperado el rumbo en LaLiga, mientras que Elche buscará reencontrarse con los puntos en su próximo duelo. En el Camp Nou, el equipo de Hansi Flick volvió a mostrar la autoridad que lo caracteriza, firmando una victoria importante por 3-1 ante su afición.