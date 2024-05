Después de tres derrotas en los cuatro últimos partidos, el FC Barcelona se relanzó este 13 de mayo al imponerse 2-0 a la Real Sociedad en casa para recuperar la segunda posición de la Liga, muy lejos de un Real Madrid ya matemáticamente campeón.

El Barsa, derrotado por el Girona en el derbi catalán la semana pasada (4-2), se benefició del tropiezo de su vecino catalán el viernes ante el Alavés (2-2) para recuperar el segundo puesto, sinónimo de clasificación a la próxima Supercopa.

Una victoria importante también en la carrera por la Champions League, principal objetivo de club azulgrana, condenado a una temporada en blanco después de su eliminación en los cuartos de final de la Champions ante el París SG.

Los culés volverán a jugar el jueves 16 (en Almería) y el domingo 19 (en casa ante Rayo Vallecano) antes de concluir el campeonato español visitando al Sevilla.

El extremo español Lamine Yamal, de 16 años, abrió el marcador en el minuto 40 al término de un buen movimiento colectivo con Robert Lewandowski e Ilkay Gündogan, antes de que el brasileño Raphinha doblase la ventaja tras penal señalado por el VAR en el tiempo añadido (90+3).

La polémica por Roque

Mientras el Barcelona celebra su triunfo liguero ante la Real Sociedad en su casa, otro tema ha acaparado la atención en los medios catalanes y entre la afición culé y es el futuro del joven delantero brasileño Vitor Roque.

Roque llegó a Barcelona a principios de 2024 y apuntaba como una apuesta a su juventud y proyección de cara al resto de la temporada pero especialmente para el futuro, sin embargo, el brasileño no ha tenido el protagonismo esperado y en España ya se habla de los planes del club en cederlo o venderlo.

Según reporta Marca, el futuro del joven delantero está en el aire e indica que no hay ninguna decisión tomada con respecto al jugador por el cual el Barcelona pagó más de 30 millones de euros y tiene otros 30 en variables.

Sin embargo, el medio español sí afirma que el porvenir del delantero dependerá del fairplay financiero.

El Barcelona tiene problemas con la masa salarial y es por eso que esperan poder liberar unos cuantos millones para poder realizar fichajes, mientras que en los despachos del equipo se esperan soluciones, el argente de Roque ya habría amenazado al cuadro culé de buscar un traspaso si este no tiene muchos más minutos.

"Vitor Roque tiene que tener más minutos y nadie entiende por qué no se los dan. Xavi nunca ha hablado con el jugador y no entiendo esta situación. Es una situación que no está bien para ninguna parte. El chico tiene que trabajar más y más fuerte y esperar la oportunidad, pero ya ha habido muchos partidos en los que podría haber tenido estos minutos y protagonismo", expresó André Cury, agente del brasileño hace algunos días.