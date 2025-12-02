Barcelona vs. Atlético de Madrid: Día, hora y dónde ver el encuentro entre azulgranas y colchoneros

Este martes 2 de diciembre, el Barcelona recibe al Atlético de Madrid, en uno de los partidos más esperados de la temporada. El encuentro corresponde a la jornada 19 de La Liga, que se adelantó por la próxima disputa de la Supercopa de España, donde también se jugará el duelo entre el Athletic Club y el Real Madrid.

Los dirigidos por el alemán Hansi Flick llegan como líderes del torneo local, mientras que el equipo de Diego Pablo “Cholo” Simeone ocupa la cuarta posición, a solo tres puntos de los blaugranas. Una victoria de los colchoneros los catapultaría, de forma provisional, a la cima de la tabla, lo que añade aún más emoción al choque de trenes que se avecina para esta tarde.

Por su parte, el Barcelona afronta este compromiso con la misión de sumar tres puntos que le permitan consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones. Tras subir al liderato el pasado fin de semana, los culés buscarán mantener la ventaja y alejar a un rival directo en la lucha por el título.

Este enfrentamiento promete máxima intensidad entre dos de los mejores equipos de Europa y claros aspirantes al campeonato nacional. Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos buscarán el arco rival, conscientes de que una victoria puede ser determinante en sus aspiraciones de mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Los colchoneros saben que están ante una oportunidad inmejorable para poner el liderato al rojo vivo, mientras que el Barcelona intentará aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad y marcar distancia con uno de sus principales competidores.

Día, hora y dónde del encuentro entre Barcelona y Atlético de Madrid

El encuentro entre Barcelona y Atlético de Madrid será este martes 2 de diciembre en el estadio Camp Nou. El partido entre los azulgranas y los colchoneros se disputará a las 14:00 horas de Guatemala, y se podrá ver por la plataforma de streaming Vix Premium, por Disney+, Sky Sports y, además, se podrá seguir en el directo de Prensa Libre a través de DataFactory.