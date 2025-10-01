Barcelona vs. PSG: Hora y dónde ver el encuentro por la segunda jornada de la Champions

Este miércoles, el FC Barcelona hará su esperado debut como local en la UEFA Champions League 2025, cuando reciba al vigente campeón del torneo: el París Saint-Germain dirigido por Luis Enrique.

El enfrentamiento entre catalanes y parisinos promete ser el plato fuerte de la segunda jornada de la fase de grupos, en un duelo de alto calibre y pronóstico reservado.

Ambos equipos llegan con el impulso de haber ganado en la primera fecha. El conjunto azulgrana superó 2-1 al Newcastle en Inglaterra, mostrando carácter y buen juego, mientras que el PSG goleó de manera categórica al Atalanta con un contundente 4-0 en el Parque de los Príncipes, mostrando su jerarquía en que será uno de los contendientes al título.

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde el Barça buscará imponer su estilo ofensivo frente a un rival que lo eliminó en la edición del 2024-2025.

Cabe recordar que el último enfrentamiento entre ambos clubes fue el 16 de abril de 2024, en la vuelta de los cuartos de final, cuando el PSG se impuso con autoridad por 1-4.

Hora y dónde del encuentro entre Barcelona y PSG

El encuentro por la segunda jornada de la Champions League entre el Barcelona y PSG será este miercoles 01 de octubre Estadio Olímpico Lluís Companys

El partido entre azulgranas y parisinos será a las 13:00 horas de Guatemala; se podrá ver por ESPN y Disney; además, se puede seguir en el directo de Prensa Libre por Datafactory.

Para este choque, el Barcelona no podrá contar con el brasileño Raphinha, el meta Joan García, Fermín López, Ter Stegen y Gavi. Por su parte, los parisinos llevan a este encuentro con la ausencia del Balón de Oro Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos y el georgiano Kvarastskelia.