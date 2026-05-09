Barcelona vs. Real Madrid: horario y dónde ver el Clásico que podría definir el título de LaLiga

El fútbol español vive este domingo uno de sus momentos más esperados del año. El Barcelona recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou en la jornada 35 de LaLiga en un Clásico que podría ser histórico, ya que los azulgranas tienen la posibilidad de proclamarse matemáticamente campeones de LaLiga 2025-26 ante su eterno rival, algo que nunca ha ocurrido en la historia del fútbol español. El Barcelona llega con 88 puntos y 11 de ventaja sobre el Madrid, por lo que una victoria les daría el título de manera matemática en el escenario más soñado para cualquier aficionado azulgrana.

El Real Madrid llega al Clásico en uno de sus momentos más complicados de la temporada. Los merengues no solo deben ganar para evitar que el Barcelona celebre el alirón en el Camp Nou sino que lo hacen con un vestuario convulso tras la polémica pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en Valdebebas.

Valverde estará de baja por el traumatismo craneoencefálico sufrido tras el incidente, lo que representa una baja sensible para Álvaro Arbeloa en uno de los partidos más importantes de la temporada. Tchouaméni, por su parte, sí estará disponible pese a la multa de 500,000 euros que le impuso el club.

Los datos del partido

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Domingo 10 de mayo de 2026 Hora Guatemala: 1:00 PM

1:00 PM Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona, España

Spotify Camp Nou, Barcelona, España Dónde ver: Sky Sports Guatemala, VIX+ Canal 1 y 701 HD de Tigo Sports

El partido es el más esperado de la jornada y promete emociones desde el primer minuto en el Spotify Camp Nou, donde la afición azulgrana esperará celebrar el título de LaLiga ante el Real Madrid en lo que sería un momento histórico para el fútbol español. El Madrid necesita ganar para retrasar matemáticamente el alirón y llegar con opciones a las últimas jornadas del campeonato.