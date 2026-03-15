Barcelona vs. Sevilla: Fecha, hora y dónde ver el partido por la jornada 28 de LaLiga

Barcelona recibe este domingo al Sevilla en la jornada 28 de LaLiga con el objetivo de mantener su ventaja en la cima del campeonato español. Los azulgrana llegan al partido como líderes, igualados en puntos con el Real Madrid pero con un partido más disputado, por lo que este encuentro es clave para no ceder terreno en la pelea por el título.

El equipo de Hansi Flick atraviesa un momento positivo en LaLiga, donde depende de sus propios resultados para mantenerse en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, la atención del club también deberá repartirse esta semana con los compromisos de Champions League, lo que hace aún más importante sumar tres puntos en casa ante el Sevilla.

El conjunto sevillano, dirigido por Matías Almeyda, llega en una posición incómoda en la tabla, ubicado por debajo de la mitad de la clasificación y más cerca de la zona de descenso que de los puestos europeos. Sin embargo, los visitantes llegan con la confianza de cinco partidos consecutivos sin perder, racha que les da argumentos para intentar sorprender en el estadio de los culés.

El antecedente más reciente entre ambos equipos también juega a favor del Sevilla. En la jornada 8 de esta temporada, los sevillanos vencieron 4-1 al Barcelona aprovechando su localía, resultado que el equipo andaluz buscará replicar este domingo. Para el Barça, además, llega la buena noticia del regreso de Gavi, quien estará disponible por primera vez tras varios meses de ausencia por una cirugía en la rodilla, aunque Flick advirtió que su reincorporación será gradual.

Datos del partido

Fecha: domingo 15 de marzo de 2026

Hora: 9:15 AM (hora Guatemala)

Transmisión: ViX+, Sky Sports y Tigo Sports

Barcelona llega a este compromiso con la necesidad de sumar tres puntos que le permitan mantener la ventaja sobre el Real Madrid en la clasificación. Los merengues ganaron este sábado al Elche y presionan desde el segundo lugar, por lo que una victoria de los culés sería fundamental para no perder la cima de LaLiga.

El Sevilla, por su parte, llega con la ilusión que genera su racha positiva y con el recuerdo fresco de la goleada que le propinó al Barcelona en la primera vuelta. Un resultado positivo en casa de los culés representaría un golpe importante para las aspiraciones del equipo andaluz de alejarse de la zona baja y acercarse a los puestos de la mitad de la tabla.