Fútbol Internacional
Bélgica elimina a Estados Unidos y se cita con España en los cuartos del Mundial 2026
Bélgica derrotó 4-1 a Estados Unidos en Seattle y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde volverá a enfrentarse a España en una fase de eliminación directa, cuatro décadas después de su recordado cruce en México 1986.
SEATTLE (United States), 06/07/2026.- Hans Vanaken of Belgium (R) celebrates with his teammates after scoring the 1-3 goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match USA against Belgium, in Seattle, Washington, USA, 06 July 2026. (Bélgica) EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR
Bélgica cambió la cara de la fase de clasificación y se alistó como una posible candidata al título. Este lunes 6 de julio eliminó a Estados Unidos con una contundente victoria por 4-1 en el Lumen Field de Seattle, resultado que selló el adiós del último representante de la Concacaf y del último de los tres países anfitriones que permanecía con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Los Diablos Rojos construyeron su clasificación gracias al doblete de Charles De Ketelaere, además de los tantos de Hans Vanaken y Romelu Lukaku.
Por el conjunto estadounidense descontó Malik Tillman.
De Ketelaere marcó el rumbo del partido
Bélgica tomó el control desde el inicio y abrió el marcador al minuto 9 con una definición de Charles De Ketelaere, quien aprovechó una desatención defensiva para vencer a Matt Freese.
Estados Unidos reaccionó al minuto 31 gracias a Malik Tillman, que devolvió momentáneamente la esperanza a los aficionados locales con el empate 1-1.
La igualdad apenas duró dos minutos. Al 33, De Ketelaere volvió a aparecer para firmar su doblete y devolver la ventaja a los europeos antes del descanso.
El error de Matt Freese sentenció la eliminatoria
El momento decisivo llegó al minuto 56.
Matt Freese salió de su área para anticipar un balón largo, pero dudó entre despejar y controlar la pelota. La vacilación fue aprovechada por Hans Vanaken, quien recuperó el balón y definió con la portería completamente desguarnecida para establecer el 3-1.
La acción se convirtió de inmediato en una de las imágenes más comentadas del torneo y terminó por inclinar definitivamente el partido en favor de Bélgica.
Ya en el tiempo añadido, al 90+3, Romelu Lukaku cerró la goleada con el 4-1 definitivo tras culminar una rápida jugada colectiva.
Bélgica revive un histórico duelo con España
La clasificación coloca ahora a Bélgica frente a España en los cuartos de final, en un enfrentamiento con un importante antecedente mundialista.
La última vez que ambas selecciones se cruzaron en una fase de eliminación directa fue en México 1986, cuando empataron 1-1 en los cuartos de final y los Diablos Rojos avanzaron a las semifinales tras imponerse 5-4 en la tanda de penaltis.
Cuarenta años después, España buscará revancha frente a una selección belga que atraviesa uno de los mejores momentos del campeonato.
El Mundial se queda sin anfitriones ni equipos de Concacaf
La eliminación de Estados Unidos también marca el final de la participación de la Concacaf en la Copa Mundial de 2026.
Tras las eliminaciones previas de México y Canadá, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino era el último representante de la confederación y el único anfitrión que seguía en competencia.
Con este resultado, los cuartos de final del Mundial se disputarán sin selecciones de la Concacaf y sin ninguno de los tres países organizadores del torneo, un escenario inédito en esta edición de la Copa del Mundo.