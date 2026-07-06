Bélgica elimina a Estados Unidos y se cita con España en los cuartos del Mundial 2026

Bélgica cambió la cara de la fase de clasificación y se alistó como una posible candidata al título. Este lunes 6 de julio eliminó a Estados Unidos con una contundente victoria por 4-1 en el Lumen Field de Seattle, resultado que selló el adiós del último representante de la Concacaf y del último de los tres países anfitriones que permanecía con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los Diablos Rojos construyeron su clasificación gracias al doblete de Charles De Ketelaere, además de los tantos de Hans Vanaken y Romelu Lukaku.

Por el conjunto estadounidense descontó Malik Tillman.

De Ketelaere marcó el rumbo del partido

Bélgica tomó el control desde el inicio y abrió el marcador al minuto 9 con una definición de Charles De Ketelaere, quien aprovechó una desatención defensiva para vencer a Matt Freese.

Estados Unidos reaccionó al minuto 31 gracias a Malik Tillman, que devolvió momentáneamente la esperanza a los aficionados locales con el empate 1-1.

La igualdad apenas duró dos minutos. Al 33, De Ketelaere volvió a aparecer para firmar su doblete y devolver la ventaja a los europeos antes del descanso.

Trump on Balogun: "I saw the play, and I'm a person that loves sports ... that wasn't a foul. That wasn't even an infraction ... this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe ... he's our best player, or one of our best… pic.twitter.com/YfIqb1JA4u — Aaron Rupar (@atrupar) July 6, 2026

El error de Matt Freese sentenció la eliminatoria

El momento decisivo llegó al minuto 56.

Matt Freese salió de su área para anticipar un balón largo, pero dudó entre despejar y controlar la pelota. La vacilación fue aprovechada por Hans Vanaken, quien recuperó el balón y definió con la portería completamente desguarnecida para establecer el 3-1.

La acción se convirtió de inmediato en una de las imágenes más comentadas del torneo y terminó por inclinar definitivamente el partido en favor de Bélgica.

Ya en el tiempo añadido, al 90+3, Romelu Lukaku cerró la goleada con el 4-1 definitivo tras culminar una rápida jugada colectiva.

4 - Romelu Lukaku is the first player to score as a substitute in four different FIFA World Cup matches.



Super. pic.twitter.com/cBmt8td6eP — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Bélgica revive un histórico duelo con España

La clasificación coloca ahora a Bélgica frente a España en los cuartos de final, en un enfrentamiento con un importante antecedente mundialista.

La última vez que ambas selecciones se cruzaron en una fase de eliminación directa fue en México 1986, cuando empataron 1-1 en los cuartos de final y los Diablos Rojos avanzaron a las semifinales tras imponerse 5-4 en la tanda de penaltis.

Cuarenta años después, España buscará revancha frente a una selección belga que atraviesa uno de los mejores momentos del campeonato.

3 - Belgium 🇧🇪 have reached the quarter-finals in three of the last four World Cup editions, having previously reached this stage just once in their entire history



1930-2010 : 1 quarter-final

2014-2026 : 3 quarter-finals



Generational. https://t.co/LDKuvnejSH — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

El Mundial se queda sin anfitriones ni equipos de Concacaf

La eliminación de Estados Unidos también marca el final de la participación de la Concacaf en la Copa Mundial de 2026.

Tras las eliminaciones previas de México y Canadá, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino era el último representante de la confederación y el único anfitrión que seguía en competencia.

Con este resultado, los cuartos de final del Mundial se disputarán sin selecciones de la Concacaf y sin ninguno de los tres países organizadores del torneo, un escenario inédito en esta edición de la Copa del Mundo.