Bélgica empata con Irán, queda con 10 hombres y complica su panorama en el Grupo G

Bélgica e Irán empataron 0-0 en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo G del Mundial de la FIFA 2026. El resultado dejó a los europeos en una situación comprometida de cara a la última fecha.

Los Diablos Rojos, que buscaban su primera victoria en el torneo tras igualar 1-1 frente a Egipto, terminaron el encuentro con 10 jugadores debido a la expulsión de Nathan Ngoy al minuto 66. El defensor belga recibió tarjeta roja directa tras cometer una falta sobre Mehdi Taremi cuando el delantero iraní avanzaba con dirección al área en una clara oportunidad de gol.

A partir de ese momento, Bélgica tuvo que reorganizarse y defender en inferioridad numérica durante el tramo final del encuentro. Irán, que llegaba tras empatar 2-2 frente a Nueva Zelanda, intentó aprovechar la ventaja de tener un jugador más, pero no consiguió superar la resistencia de la defensa belga ni al guardameta Thibaut Courtois.

Antes de la expulsión, el partido tuvo una de sus acciones más polémicas cuando Mehdi Taremi celebró un gol que posteriormente fue invalidado tras la revisión del VAR por posición adelantada.

Bélgica dominó, pero no encontró el gol

Bélgica controló gran parte de la posesión y generó las oportunidades más claras, especialmente durante la primera mitad. Leandro Trossard, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku protagonizaron varias llegadas, pero la falta de precisión en los últimos metros y la solidez defensiva iraní evitaron la apertura del marcador.

Irán, por su parte, apostó por un planteamiento ordenado y buscó hacer daño mediante transiciones rápidas, principalmente con Mehdi Taremi y Mohammad Mohebbi.

¡Otro empate en el Grupo G! 🤝#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 21, 2026

Grupo G abierto para la última jornada

El empate deja a Bélgica e Irán con dos puntos después de dos jornadas. El Grupo G mantiene un panorama abierto, a la espera de los demás resultados de la fecha.

Para Bélgica, el resultado representa una oportunidad desaprovechada. Considerada una de las selecciones más fuertes del grupo, esperaba sumar tres puntos para acercarse a la clasificación a los octavos de final. Ahora deberá llegar con opciones a la última jornada y depender de una combinación favorable de resultados.

23 - Belgium had 23 shots vs IR Iran, their most without scoring in a FIFA World Cup game since 1994 vs Saudi Arabia (28). Indeed, their players have fired in 69 shots at the finals since a Belgium player last got on the scoresheet (Michy Batshuayi v Canada in 2022).



Wasteful. pic.twitter.com/rgBISyE3H6 — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

Irán, por su parte, sumó un punto valioso frente a uno de los favoritos del sector y mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar.

La definición del Grupo G quedará para la tercera jornada, con varios equipos aún en la lucha por los puestos de clasificación. El grupo ha quedado así: Irán en primer lugar con 2 puntos, los mismos de Bélgica y con una unidad les siguen Nueva Zelanda y Egipto, que se enfrentan este 21 de junio a las 19 horas en el Estadio BC Place Vancouver.