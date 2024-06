En un encuentro disputado en Gelsenkirchen, Eslovaquia sorprendió a la favorita Inglaterra al tomar la delantera en el marcador al minuto 27. Tras una brillante jugada colectiva, Schranz recibió un pase exquisito de Strelec y definió con clase con la cara externa del pie derecho, colocando el balón junto al poste izquierdo del arco inglés.

Inglaterra, dubitativa en varios sectores del campo, reaccionó con ímpetu en busca del empate. Sin embargo, les costaba generar ocasiones claras y mover la pelota con fluidez.

En el segundo tiempo, al minuto 51, Foden parecía haber empatado el encuentro tras un buen centro de Trippier, pero el gol fue anulado por fuera de juego. El jugador del Manchester City estaba adelantado cuando recibió el balón dentro del área.

Cinco minutos más tarde, Strelec tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja eslovaca tras un error de Stones, pero su disparo desde media cancha se fue rozando el palo.

En el tramo final del partido, Inglaterra apretó con mayor insistencia, pero el arquero eslovaco Martin Dubravka y su defensa se mostraron sólidos para repeler los ataques ingleses.

Ya en tiempo de descuento, se produjo una chilena espectacular de Jude Bellingham. El futbolista del Real Madrid empata el partido en el último suspiro con un espectacular remate acrobático, tras un saque de banda largo de Walker, que prolongó Guehi.

Comenzando la prórroga en Gelsenkirchen, Inglaterra y Eslovaquia intentaron romper el empate en el tiempo extra. Si no se movía el marcador, tendríamos penaltis.

Y la remontada inglesa se completó al minuto 90+1. Harry Kane, con un cabezazo certero tras un centro de Saka, puso el 2-1 en el marcador y desató la alegría en la grada inglesa.

Con este agónico triunfo, Inglaterra se clasifica a cuartos de final de la Eurocopa 2024, donde se enfrentará a Suiza, que, este sábado, derrotó a Italia, última campeona del certamen.

Tras la eliminación de Inglaterra a manos de Esloavaquia en a Eurocopa, los memes responsabilizaron al seleccionador Gareth Southgate, a quien señalan como enemigo de la nación.

Otro de los que quedaron en entredicho, fue el madridista, Jude Bellingham, de gran temporada en la capital española, pero señalado de quedar a deber con su desempeño con los tres leones.

De ahí en más, Internet, se burló de los campeones mundiales en 1966, con lo aburrido de su juego poniendo camas dentro del estadio, incluso, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, fue satirizado, por sus reacciones, siendo el rostro de la frustración inglesa.

