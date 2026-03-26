Brasil vs. Francia: fecha, hora y dónde ver el amistoso por la fecha FIFA

Brasil y Francia se enfrentan este jueves 26 de marzo en un amistoso de Fecha FIFA que tiene todo para ser uno de los partidos más atractivos de la ventana internacional. El encuentro se disputará en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, y reúne a dos de los combinados más importantes de la historia del fútbol mundial en la previa directa al Mundial 2026.

Para ambas selecciones, el partido llega en un momento clave. Brasil afronta su primera Copa del Mundo con Vinicius Jr. como principal referente tras la ausencia de Neymar, quien no fue convocado para esta fecha. Francia, por su parte, llega con una lista repleta de figuras y con la necesidad de definir los últimos detalles de su nómina de cara al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El historial entre ambos añade emoción al encuentro. Los dos equipos no se cruzan desde hace más de diez años, siendo la última vez en marzo de 2015, cuando Brasil se impuso 3-1 en otro amistoso. Francia acumula más de 15 años sin poder vencer al pentacampeón, lo que convierte este duelo en una oportunidad para los galos de romper esa sequía.

Detalles del partido

Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026

Hora Guatemala: 2:00 PM

Estadio: Gillette Stadium, Massachusetts, Estados Unidos

Gillette Stadium, Massachusetts, Estados Unidos Dónde ver: Disney+ por ESPN

En Brasil será especialmente interesante observar el papel que tomará Vinicius Jr., quien llega a este Mundial como el gran líder de la Verdeamarela. La convocatoria de Carlo Ancelotti también trajo el regreso de Endrick, la joven promesa que busca ganarse un lugar en el once titular de cara al torneo.

En el bando francés, la abundancia de figuras genera su propio debate. Kylian Mbappé encabeza una lista en la que varios jugadores de primer nivel compiten por un lugar en la lista final, lo que convierte cada partido de preparación en una vitrina de selección para Didier Deschamps de cara al Mundial.