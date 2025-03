Calendario de los octavos de final de la Champions League: Partidos, horarios y las llaves

Los octavos de final de la Champions League 2024-2025 arrancarán el martes 4 de marzo con sus partidos de ida en donde muchos equipos buscan dar un golpe sobre la mesa contra sus rivales y encaminar su respectiva eliminatoria.

En el calendario próximo de partidos destacan el duelo por todo lo alto que protagonizarán el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu el martes 4 de marzo. Merengues y colchoneros se enfrentan en el plato estelar del primer día de los octavos de final, mientras que para el miércoles 5 el partido que muchos esperan es el París Saint Germain vs Liverpool.

Mientas que los encuentros de ida están para jugarse esta semana, las vueltas se desarrollarán el 11 y 12 de marzo de 2025.

Algunos otros de los emparejamientos destacados en los octavos de final de la Champions League son el PSV vs Arsenal; Feyenoord vs Inter, Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen y el Benfica vs FC Barcelona.

Partidos y horarios de los octavos de final de la Champions League

La primera tanda de encuentros se llevarán a cabo el martes 4 de marzo, en total serán cuatro partidos entre los que el más llamativo es el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid, sin embargo, el Borussia Dortmund, actual subcampeón de la Champions League también verá acción.

Martes 4 de marzo

Club Brujas vs Aston Villa, 11.45 horas

Real Madrid vs Atlético de Madrid, 14 horas

PSV vs Arsenal, 14 horas

Dortmund vs Lille, 14 horas

Kylian Mbappé ante la marca de Rúben Dias durante el repechaje a octavos de final. (Foto Prensa Libre: AFP)

Miércoles 5 de marzo

Feyenoord vs Inter, 11.45

Bayern Múnich vs Leverkusen, 14 horas

Benfica vs FC Barcelona, 14 horas

PSG vs Liverpool, 14 horas

Llaves a cuartos de final

Una vez completada la fase de octavos de final el miércoles 12 de marzo (día en que se concluyen los encuentros de vuelta), se procederá a disputar los cuartos de final.

Esta edición de la Champions League introdujo un nuevo formato de competición y con eso también llegaron cambios para la fase final. Esto quiere decir que una vez que concluyan los octavos de final no será necesario hacer un sorteo para los enfrentamientos puesto que estos ya está predefinidos según la posición en la que los clubes terminaron la fase de liga.

🤓 Consulta el 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 y todos los 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 de la Champions League 🔢 #UCLhttps://t.co/GQdzEaqYrJ — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) March 3, 2025

El ganador del PSV vs Arsenal se enfrentará en cuartos al vencedor del cruce entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

El que avance del PSG vs Liverpool se mide al que triunfe entre Brujas y Aston Villa.

Del Benfica vs Barcelona sale el rival del clasificado entre Dortmund y Lille.

Bayern Múnich y Leverkusen definirán al equipo que se enfrentará al Feyenoord o Inter.