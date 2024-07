El consorcio de artículos deportivos Adidas presentó en Berlín el balón con el que se jugarán las semifinales y la final de la Eurocopa con un diseño especial en el que aparece el Estadio Olímpico de la capital alemana donde se coronará el próximo domingo 14 de julio el nuevo campeón continental.

Técnicamente el balón, sin embargo, es el mismo con el se ha jugado el mismo torneo y que ya había sido probado en el Mundial de Qatar y el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, pero es la primera vez que se usa en competiciones de la UEFA.

"La especial es que el balón puede percibir cualquier contacto que se produzca en su superficie. Cada vez que un jugador toca el balón, lo patea o lo regatea, un sensor lo registra y envía la señal al Centro Internacional de Transmisión", explicó a Willem Boijens, director de estrategias digitales de Adidas.

Entre las cosas que mide el chip que está en el centro del balón está la velocidad que alcanza con un disparo. "En cualquier partido creo que la velocidad que alcanza un balón es un dato importante, ahora puedes precisarlo y ponerle un número", explicó Boijens.

También existe la posibilidad de medir otros parámetros como la rotación o la trayectoria y Boijens cree que los datos en el futuro podrán servir para mejorar la formación de los jugadores.

"Se me ocurren muchos casos de uso que se pueden llevar a cabo ahora que los datos se extraen del balón. Así que pensar en la creación de un plan de formación para un jugador más joven para convertirse en, digamos, un buen rematador o en un perfecto regateador", aseguró.

