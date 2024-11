Carlo Ancelotti cree que Mbappé está “hundido pero motivado”

El técnico italiano conversó este este viernes en la víspera de jugar contra Osasuna en la Liga, haciendo referencia al mal momento del equipo blanco.

"Es una decisión del entrenador del equipo nacional y no tengo el derecho de juzgarla, no me lo permito", respondió el técnico italiano. "Mbappé está hundido como todos, pero motivado para sacar adelante este momento", añadió.

No convocado el jueves por el seleccionador francés Didier Deschamps, Mbappé se perderá los partidos de la Liga de Naciones contra Israel en el Estadio de Francia (14 noviembre) e Italia (17 noviembre) en Milán.

Es la segunda convocatoria consecutiva de la selección francesa en la que no aparece su capitán, tras perderse la ventana internacional de octubre para recuperar la forma después de una lesión.

Esta vez Deschamps evitó entrar en detalles: "Es mi decisión porque yo pienso que es mejor así. Entiendo que no sea suficiente, pero no quiero entrar en una argumentación que lleve a interpretaciones, no les puedo decir más. Asumo esta decisión".

En sala de prensa este viernes, Ancelotti respondió a varias preguntas sobre su estrella.

"Está entrenando, está viviendo un momento difícil. El problema que él está teniendo es el problema de todos. No alcanzamos nuestra mejor versión. Estoy convencido de que va a sacar este momento difícil adelante", dijo.

"Puedo hablar igual de Vinicius, Rodrygo, Bellingham… para todos es un momento difícil. Es normal que pase en el futbol y en el deporte, donde las derrotas tienen lugar. Hay que aceptarlo pero no bajar los brazos, hay que tenerlos más altos que nunca. Estamos más unidos que nunca".

El Real Madrid está sumido en una crisis de juego y resultados tras caer 4-0 ante el Barcelona en la Liga y 3-1 ante el Milan en la Champions, ambos partidos en el Santiago Bernabéu y con un Mbappé incapaz de transformar sus numerosas ocasiones.