Carlo Ancelotti: “Trabajo para quedarme el mayor tiempo posible en el Real Madrid”

Ancelotti acabó con cualquier rumor sobre una posible marcha del Real Madrid con unas contundentes declaraciones en una radio italiana en las que volvió a dejar claro que no tiene intención de dejar su cargo.

"Para mí es un honor y un placer entrenar al Real Madrid, ganar nunca es fácil pero hacerlo aquí es un poco más fácil que en otros sitios. Soy feliz aquí y no pienso en mi futuro. Todavía tengo dos años de contrato aquí y los acuerdos, además de romperse, se pueden alargar", declaró en Radio Anch'io Sport.

El técnico insistió en su idea de continuar porque está "motivado".

"El día que ganas un título ya piensas en el siguiente que puedes ganar. El siguiente que podemos ganar es la Supercopa, luego la Champions League, la Liga, el Mundial... Aquí el círculo nunca se cierra y eso es bueno, me mantiene motivado", apuntó.

"En la Champions el objetivo de todos es llegar a la final. Hasta ahora nuestro camino no ha sido fácil, pero quedan dos partidos para clasificarnos y luego ya veremos. El Liverpool lo ha hecho bien hasta ahora, pero es en marzo y abril cuando hay que estar preparado para ganar", avisó.

Además, Ancelotti, con pasado milanista, habló del despido del portugués Paulo Fonseca.

"Sigo pensando que el despido forma parte del trabajo de un entrenador. He sido despedido miles de veces. Cuando hay problemas en un equipo la responsabilidad recae en un solo hombre. Por desgracia, es así. En su trabajo, el entrenador está solo, sobre todo en los momentos difíciles", comentó.

"Fonseca sabe que puede pasar cuando haces este tipo de trabajo. Dicen que cuando cierras una puerta se abre otra. Los entrenadores estamos tristes cuando te despiden, pero lo superamos", sentenció.

🗣 Carlo Ancelotti to Vinícius: "Why did you cut your hair?"



Vinícius Jr: "Because it's time to play serious." 😂🤍pic.twitter.com/MGuzUiO48S