Champions League: Así se jugará la última fecha del 2026 con Barcelona ante Frankfurt y Real Madrid ante el City

La Liga de Campeones regresa este martes 8 y miércoles 9 de diciembre con la sexta jornada de la fase de liga del torneo más importante del Viejo Continente.

Será la última fecha de la Liga de Campeones del año 2025, clave para los equipos que buscan asegurar su clasificación directa a los octavos de final, mientras que los de media tabla intentarán mantenerse entre los mejores 24 del certamen.

En esta fase de liga, con 36 equipos, los primeros ocho clasifican directamente a los octavos de final, mientras que del noveno al vigésimo cuarto jugarán una ronda de repechaje a ida y vuelta.

Durante las cinco jornadas anteriores, Arsenal, PSG, Inter de Milán, Bayern Múnich y Real Madrid han sido algunos de los conjuntos más sólidos. El único equipo invicto hasta ahora es el dirigido por Mikel Arteta.

El Barcelona, por su parte, afronta el partido del martes en una posición comprometida si desea avanzar de forma directa a los octavos de final, tras haber empatado con el Brujas y perdido frente al Chelsea en las dos jornadas más recientes.

El conjunto dirigido por Hansi Flick buscará retomar la senda del triunfo esta jornada cuando reciba al Eintracht Frankfurt de Alemania, en un encuentro en el que los azulgranas no pueden fallar si desean seguir buscando meterse entre los primeros ocho del campeonato.

En otro duelo destacado de la fecha, el Real Madrid recibe al Manchester City en un momento clave de la temporada. El equipo dirigido por Xabi Alonso no atraviesa su mejor racha: viene de perder en casa ante el Celta, mostrando un bajo nivel de juego, lo que le ha costado el liderato de La Liga.

Sin embargo, los merengues vencieron como visitantes al Olympiacos en la jornada anterior de Champions. Enfrente tendrán a un Manchester City que llega en gran forma: el conjunto de Pep Guardiola ha recuperado el fútbol que lo caracterizó en campañas anteriores, con cifras goleadoras propias de un equipo arrollador y un Haaland imperial.

Otro de los encuentros estelares será el del Inter de Milán frente al Liverpool, en un partido en el que los ingleses no pueden permitirse una derrota si quieren mantener sus aspiraciones de clasificar entre los mejores ocho del certamen, algo que le da el pase directo a octavos de final.