Lionel Messi agranda su leyenda al conquistar la MLS Cup con Inter de Miami, sumando su título número 48 y convirtiéndose en el jugador más laureado en la historia del fútbol.

Herberth Marroquín

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - DECEMBER 06: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF celebrates after winning and becoming champions following the Audi 2025 MLS Cup Final match between Inter Miami CF and Vancouver Whitecaps FC at Chase Stadium on December 06, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lionel Messi llega a 48 títulos en su carrera después del conseguido en el Inter Miami. (Foto Prensa Libre: AFP).

Lionel Messi continúa sumando títulos a su destacada carrera como futbolista, consolidándose como uno de los mejores jugadores de la historia.

El astro argentino, quien conquistó un nuevo trofeo el sábado pasado con el Inter de Miami tras vencer al cuadro de Vancouver, se consagró campeón de la MLS Cup. Con este logro, el delantero campeón del mundo alcanzó su título número 48 como profesional.

Este triunfo convierte a Messi en el jugador con más trofeos en la historia del fútbol. En la final con el cuadro interista, el rosarino un doblete, de asistencias para seguir demostrando su vigencia y calidad sobre el terreno de juego.

A sus 38 años, Messi continúa brillando y cosechando títulos, como este último en la liga estadounidense, reafirmando su nivel tras 21 temporadas activas, en las que ha conquistado múltiples campeonatos: Liga de España, Champions League, Copas América y la Copa del Mundo en el 2022.

El club donde más títulos obtuvo fue el FC Barcelona, donde logró más de 30 trofeos en 17 temporadas como blaugrana, dejando una huella imborrable en la historica del club catalán.

Los títulos de Lionel Messi en su carrera

Barcelona: 10 Ligas, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.4

PSG: 2 Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

Inter de Miami: Leagues Cup, Supporter Shield, Campeón de Conferencia MLS Cup

Selección de Argentina: Finalíssima contra Italia, dos Copas AméricaMundial de Catar 202, ademas medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008 y un Mundial Sub-20.

